Eknath Shinde : माय मराठीसाठी निधी कमी पडू देणार नाही; उपमुख्यमंत्र्यांची घोषणा

छत्रपती शाहू महाराज साहित्यनगरी (सातारा) - मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून देताना सरकारने कधीही हात आखडता घेतलेला नाही. माय मराठीच्या संवर्धनासाठी तसेच शंभराव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी निधीची कोणतीही कमतरता पडू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संमेलनाच्या समारोप कार्यक्रमात दिली. शंभरावे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पुण्यात होणार असल्याची घोषणा करत साताऱ्यातील संमेलनाचे मोठ्या उत्साहात सूप वाजले. .ज्येष्ठ साहित्यिक रघुवीर चौधरी, भाषामंत्री उदय सामंत, रोजगार हमी योजनामंत्री भरत गोगावले, संमेलनाध्यक्ष विश्वास पाटील, स्वागताध्यक्ष शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, आमदार महेश शिंदे, मराठी साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष मिलिंद जोशी, संमेलनाचे कार्याध्यक्ष विनोद कुलकर्णी, उद्योजक फरोख कूपर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.श्री. शिंदे म्हणाले, 'मराठी साहित्याने केवळ शब्द दिले नाहीत, तर समाजाला दिशा दिली आहे. मराठी भाषेचे वैभव व दरारा कायम ठेवण्याची जबाबदारी आपली सर्वांची आहे. भाषेचे संवर्धन व संरक्षण करणे हे केवळ सरकारचेच नव्हे, तर प्रत्येक मराठी माणसाचे कर्तव्य आहे.'.माय मराठीच्या रक्षणासाठी सरकार सज्ज असल्याचे सांगताना श्री. शिंदे म्हणाले, ''मी मुख्यमंत्री असताना मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला, ही प्रत्येक मराठी माणसासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. 'गर्जा महाराष्ट्र माझा' या गीताला राज्यगीताचा दर्जा देण्यात आला. मराठीच्या संवर्धनासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले. मी आणि आमचे भाषामंत्री देणारे आहोत.अन्य उपक्रमांसाठी खर्च करत असताना मराठी भाषा टिकावी, रुजावी आणि वाढावी, यासाठी सरकार कधीही मागे हटणार नाही. एआयच्या नव्या युगात भाषेसमोर आणखी आव्हाने उभी राहणार असून, नव्या लेखकांनी ती धैर्याने स्वीकारली पाहिजेत.'.श्री. चौधरी म्हणाले, 'राज्यकर्ते व साहित्यिक यांचा संस्कृती व मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी असलेला समन्वय व संघटित प्रयत्न ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी राज्यकर्त्यांची मिळणारा पाठिंबा आणि तब्बल शतकभर चालणारी मराठी साहित्य संमेलनामुळेच मराठी ही अत्यंत प्रवाही आणि अभिजात भाषा ठरली आहे.'हिंदी साहित्यामध्ये मराठी भाषेच्या तुलनेने साहित्यिक घडामोडी समतुल्य आहेत; परंतु मराठी भाषेची साहित्यिक व्यापकता कैक पटीने जास्त आहे. साताऱ्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ऐतिहासिक वारसा आहे.'' साहित्याची ही मोठी परंपरा आहे. ती किती यथार्थ आहे, याचे मनोहरी दर्शन साहित्य संमेलनामध्ये दिसून आले, असेही ते म्हणाले..शंभरावे साहित्य संमेलन पुण्यात घेणार असल्याची घोषणा मराठी साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी समोरापात केली. त्याचबरोबर दुबई मराठी मंडळाच्या वतीने दुबईमध्ये मराठी विश्व साहित्य संमेलन घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विनोद कुलकर्णी यांनी प्रास्ताविक केले. स्नेहल दामले यांनी सूत्रसंचालन केले. सुनीताराजे पवार यांनी आभार मानले.उदय सामंत यांच्या घोषणा- मराठी साहित्य परिषदेच्या पुणे येथील इमारतीसाठी एक कोटीचा निधी- तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या स्मारकासाठी औद्योगिक वसाहतीची दीड एकर जागा- माजी शंभर संमलेनाध्यक्षांच्या सन्मानासाठी ग. दि. माडगुळकर यांच्या नावाने सन्मान निधी- निवृत्त होणाऱ्या संमेलन अध्यक्षांना महादजी शिंदे यांच्या नावाने विशेष निधी- मराठी साहित्य इतर भाषांत प्रकाशित करण्याठी यशवंतराव चव्हाण यांच्या नावाने नवी अनुवाद समिती.नाट्यसंमेलन साताऱ्याला द्या - शिवेंद्रसिंहराजेसमारोपप्रसंगी स्वागताध्यक्ष शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले, ''साहित्य संमेलनाला राज्य व देशातील साहित्यिक व मराठी रसिकांनी प्रतिसाद दिला. आज सायंकाळपर्यंत तब्बल आठ लाख मराठी साहित्य रसिकांनी संमेलनाला भेट दिली आहे. रात्रीपर्यंत हा आकडा आणखी वाढेल. पुस्तक खरेदीला आजवरच्या साहित्य संमेलनातील गर्दीचा हा उच्चांक आहे.'' आता नाट्य संमेलनाच्या आयोजनाची संधीही साताऱ्याला द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली..नेत्यांच्या भाषणावर टोमणासमारोपात नेत्यांची भाषणे लांबली. त्यातच पुढील कार्यक्रमाला जायचे असल्याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भाषण संपताच लगेच निघून गेले. त्यांच्या पाठोपाठ अन्य मंत्री व काही आयोजकही बाहेर गेले. त्यामुळे प्रेक्षकही उठून बाहेर जाऊ लागले. त्यामुळे प्रमुख पाहुणे रघुवीर चौधरी यांनी आपले भाषण आटोपते घेतले. त्यातही त्यांनी महाराष्ट्राचे राजकारण व नेत्यांच्या भाषणांवर टोमणा मारला..मराठीसाठी रस्त्यावर उतरणार - विश्वास पाटीललेखक म्हणून काम करताना मला दिलीपकुमार, बाळासाहेब ठाकरे यांचा सहवास लाभला. अनेक दिग्गज लोकांनी मला मार्गदर्शन केल्याने मी इथपर्यंत पोहोचू शकलो. मराठी भाषा कशी उत्तम आहे, हे कळण्यासाठी प्रबोधनकार ठाकरे यांचे प्रतापसिंह आणि रंगोबापोजी वाचले पाहिजेत. मराठी भाषा ही टिकली पाहिजे, जगली पाहिजे. मराठी भाषेवर अन्याय झाल्यास रस्त्यावर उतरून लढा देऊ, असे संमेलनाचे अध्यक्ष विश्वास पाटील यांनी समारोपाच्या भाषणात सांगितले..एकनाथ शिंदे म्हणालेराज्यात हिंदीची सक्ती होणार नाही.सर्व बसस्थानकांवर पुस्तक दुकानांसाठी दोन स्टॉल देणार.नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या व्यावसायिक संकुलात दोन पुस्तक स्टॉलसाठी राखीव जागा ठेवली जाणार.प्रत्येक नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ग्रंथालय निर्मितीचा निर्णय घेतला जाणार.लेखन व प्रकाशनावरील १८ टक्के कर कमी करण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार. 