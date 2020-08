सातारा भाजी मंडईतून चालाय, मग जरा जपूनच!

सातारा : येथील पोवई नाका ते बस स्थानकाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर दररोज सकाळी मंडई भरत असून, त्यात सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडतो आहे. परिणामी, कोरोना रुग्णांचा संसर्ग वाढण्यास वेळ लागणार नाही. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस भाजीविक्रेते बसत असतात. पूर्ण रस्ता हा विक्रेते व खरेदीदार हे व्यापून टाकत आहेत. काही विक्रेते व ग्राहक स्वतःच्या दुचाकी तेथेच पार्क करत आहेत. बस स्थानकाकडे जाणाऱ्या वाहनांना तर जीव मुठीत घेऊन वाहन चालवावे लागत आहे. असे

असतानादेखील विक्रेते व ग्राहक यांच्यात स्वतःची काळजी हा विषयच राहिलेला दिसत नाही. सर्व भाजीविक्रेते अगदी जवळजवळ बसून किंवा उभे राहून भाजी विकत असतात. सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा देशपांडेंवर खंडणीचा गुन्हा त्याचबरोबर भाजी खरेदीसाठी येणारे ग्राहकसुद्धा एकमेकांना खेटून भाजी खरेदी करताना दिसत आहेत. कोणी ग्राहक येथे सार्वजनिक जागी थुंकतही असतात. बहुतांश ग्राहक व विक्रेते हे मास्कसुध्दा लावत नाहीत. याच पद्धतीने हे सर्व चालत राहिल्यास कोरोना रुग्णसंख्या वाढण्याची शक्‍यता अधिक आहे. त्यामुळे प्रशासनाने लवकरात लवकर यावर तोडगा काढून भाजीविक्रेत्यांना योग्य ती नियमावली तयार करूनच भाजी विकण्यास परवानगी द्यावी, अन्यथा कोरोना रुग्णांचा विस्फोट होण्यास वेळ लागणार नाही. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

