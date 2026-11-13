North Maan Water Shortage : शेतकऱ्यांच्या व्यथा ऐकताच एकनाथ शिंदे ॲक्शन मोडमध्ये! फोनवरून साधला थेट संवाद, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले 'हे' मोठे आदेश

बिजवडी : उत्तर माण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि पाणीटंचाईच्या प्रश्नांची दखल घेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना धर्मवीर आध्यात्मिक सेना प्रदेशाध्यक्ष अक्षयमहाराज भोसले यांच्या माध्यमातून शेतकरी बांधवांशी फोनद्वारे थेट संवाद (North Maan water shortage latest news) साधला..यावेळी शेतकऱ्यांनी आपल्या समस्या आणि व्यथा उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या समोर मांडल्या. शेतकऱ्यांच्या समस्या तत्काळ समजून घेत एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्याशी संपर्क साधून उत्तर माणमधील शेतकऱ्यांना अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत आवश्यक निर्देश दिले..उत्तर माणमधील बिजवडी, मोगराळे, राजवडी, जाधववाडी तोंडले, येळेवाडी, पाचवड, हस्तनपूर, अनभुलेवाडी, परकंदी, वारुगड, दानवलेवाडी, डंगीरवाडी, वावरहिरे, मोहीसह एकूण १५ गावांचा समावेश करण्याबाबत अक्षयमहाराज भोसले यांनी विनंती केली. तसेच, शेतकऱ्यांनी चारा छावणी सुरू करण्याचा प्रश्न उपस्थित केला असता, या मागणीची सकारात्मक दखल घेत संबंधित यंत्रणेला प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या. सर्वेक्षण करून त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले..Kolhapur Jaggery Auction : गूळ उत्पादकांसाठी गोड बातमी! कोल्हापुरात हंगामातील पहिल्याच सौद्याला प्रतिक्विंटल 7011 रुपयांचा उच्चांकी दर जाहीर.यावेळी अक्षयमहाराज भोसले म्हणाले, “उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत अत्यंत संवेदनशील आहेत. शेतकऱ्यांची व्यथा समजून घेऊन ते केवळ आश्वासन देत नाहीत, तर तात्काळ कृती करतात. टँकरची संख्या वाढविण्यापासून पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देण्यापर्यंत निश्चितच सकारात्मक निर्णय होतील, असा आम्हाला ठाम विश्वास आहे. शिवसेना पक्ष स्तराहून देखील आवश्यक मदत उपलब्ध होण्याबाबत कार्यवाही सुरु आहे. त्यांच्या संवादानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही तातडीने संपर्क साधून उत्तर माणच्या गावांच्या बाबत कार्यवाही सुरू केल्याचेही भोसले यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.