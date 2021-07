ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेसाठी साताऱ्यात 'वंचित'चे आंदोलन

By

सातारा : ओबीसींचे पदोन्नतीमधील आरक्षण (OBC Political Reservation) पूर्ववत करावे, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना (OBC Caste Wise Census) करावी यांसह इतर मागण्यांसाठी वंचित बहुजन आघाडी (Vanchit Bahujan Aaghadi) व ओबीसी अलुतेदार-बलुतेदार विकास परिषदेच्या वतीने नुकतेच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. या वेळी जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत खंडाईत, संदीप कांबळे, बाळकृष्ण देसाई, गणेश कारंडे व इतर उपस्थित होते. (OBC Political Reservation Vanchit Bahujan Aaghadi Agitation Against The Government In Satara)

मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार आजपर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिले जात होते. मात्र, आता ओबीसींचे आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकवून ते रद्द करण्याचा डाव शासनाने आखला. त्यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे. राज्य शासनाने तातडीने सर्व सूचनांची पूर्तता करून ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करावे. तसेच, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात असतानाही दुर्लक्ष केले जात आहे.

शासकीय व निमशासकीय नोकरीत अनुसूचित जाती-जमातींना पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्यात आल्याचा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. त्यामुळे ओबीसींना सर्व घटकांचा विरोध होत असल्याचे दिसून येत आहे. येत्या काही दिवसांत ओबीसी व अनुसूचित जाती-जमातींमधील घटकांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

