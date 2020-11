मूकबधिर वृद्ध महिलेवर युवकाकडून अत्याचार, आरोपी जेरबंद

नागठाणे (जि. सातारा) : परिसरातील एका गावात मूकबधिर वृद्ध महिलेवर युवकाने अत्याचार केला. पोलिसांनी तत्काळ हालचाली करत संशयितास अटक केली आहे. सूरज दत्तात्रय पवार असे अटक केलेल्या संशयिताचे नाव आहे. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी (ता. 4) दुपारी ही घटना घडली. पीडित वृद्धा ही मूकबधिर आहे. आई व भावाबरोबर त्या राहतात. घरातील पडवीत झोपलेल्या असताना सूरजने तेथे येऊन त्यांच्यावर अत्याचार केला. या घटनेनंतर वृद्धेने खुणेद्वारे ही माहिती कुटुंबीयांना दिली. त्याच दरम्यान शेजारील महिलाही मदतीसाठी धावत आल्या. हे पाहून सूरजने घरातून पलायन केले. काल या घटनेची माहिती बोरगाव पोलिसांना मिळाली. सातारा जिल्ह्यातील 14 कोविड सेंटर आजपासून बंद त्यानंतर सहायक पोलिस निरीक्षक डॉ. सागर वाघ, पोलिस उपनिरीक्षक वर्षा डाळिंबकर यांनी मूकबधिर व्यक्तींची भाषा जाणणाऱ्या एका शिक्षिकेला सोबत घेऊन घटनास्थळ गाठले. घटनेचा उलगडा होताच तत्काळ हालचाली करून संशयित युवकास अटक केली. याचा तपास पोलिस उपअधीक्षक आंचल दलाल करत आहेत. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

