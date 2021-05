कऱ्हाडातील 190 गावांना कोरोनाचा विळखा; 'या' कारणांनी 12 गावं कोरोनामुक्त

कऱ्हाड (सातारा) : कोरोनाचा (Coronavirus) सर्वत्र हाहाकार माजला असतानाच तालुक्‍यातील 12 गावांनी दोन वर्षांपासून कोरोनाला वेशीबाहेर ठेवले आहे. सातशेपासून एक हजार लोकवस्तीच्या 12 वाड्या-वस्त्यांतील ग्रामपंचायतींच्या प्रयत्नाला ग्रामस्थांनी दिलेल्या साथीमुळे ती गावे आजही कोरोनामुक्त आहेत. मास्क, सॅनिटायझरसह (Senitizer) क्वारंटाइन सक्तीच्या त्रिसूत्रीने 12 गावांनी मिळवलेला कोरोनावरील विजय मोठ्या गावांनाही दिलासादायक आहे. (Outbreak Of Coronavirus In 190 Villages Of Karad Taluka Satara News)

तालुक्‍यातील 190 गावांना कोरोनाचा विळखा आहे. सध्या 142 गावे बाधित आहेत. 47 गावे कोरोनामुक्त झाली आहेत. 14 हजार 432 बाधितांपैकी 12 हजार 126 कोरोनामुक्त आहेत. 1,922 ऍक्‍टिव्ह रुग्ण आहेत. तालुक्‍यातील 190 गावांना विळखा पडला असतानाही मागील वर्षापासून तालुक्‍यातील 12 गावांनी कोरोनाला वेशीबाहेर ठेवले आहे. सयापूर, पाठरवाडी, डेळेवाडी, भोळेवाडी, जुजारवाडी, पवारवाडी, मरळी, मस्करवाडी, सावरघर, गोडवाडी, पाचुपतेवाडी आणि लोहारवाडी अशी कोरोनामुक्त गावांची नावे आहेत. गावातील एकजूट, ग्रामपंचायतीच्या प्रयत्नाला ग्रामस्थांनी दिलेली साथ, नियमांची कडक अंमलबाजवणी, मास्क, सॅनिटायझरचा सक्तीचा वापर अशा अनेक कारणांनी ही गावे कोरोनापासून दूर आहेत. मोठ्या लोकसंख्येच्या गावाशेजारच्या वाड्या-वस्त्यांचा हा आदर्श मोठ्या गावांनी नक्कीच घ्यावा, अशी स्थिती आहे.

गावातील स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष दिले. गावात नव्याने येणाऱ्यांचा ग्रामस्थांशी जास्त संपर्क येऊ दिला नाही. आरोग्य तपासणी करून नोंदी ठेवल्या. परिणामी, गावात कोरोनाचा एकही रुग्ण नाही. दुसऱ्या लाटेतही गावातील नागरिक स्वतःची विशेष काळजी घेत आहेत. महिला सदस्यांनीही घेतलेला पुढाकार प्रेरणा देणारा आहे.

अलका जुजार, सरपंच, जुजारवाडी

गावात दोनदा फवारणी केली. सॅनिटायझर व मास्कचे वाटप केले. ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसेवक, कोरोना समितीने घरोघरी जाऊन मार्गदर्शन केले. बाहेरून येणाऱ्या लोकांना बंदी केली. परगावी असणारे गावात आले की, त्यांना सक्तीचे होम क्वारंटाइन केले. त्यातून आम्ही सर्व जण गावकरी कोरोनाला गावाबाहेर रोखण्यामध्ये यशस्वी ठरलो.

सुजाता घाडगे, सरपंच, गोडवाडी

पहिल्यापासूनच आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, ग्रामपंचायत सदस्यांनी कोरोनाविषयी जागृती केली. प्रत्येकाचे तापमान, ऑक्‍सिजन पाहून नोंदी ठेवल्या. त्यास ग्रामस्थांनी चांगली साथ दिली. मुंबईवरून येणाऱ्यांसाठी 14 दिवसांचे सक्तीचे विलगीकरण केले. त्यांचीही चांगल्या पद्धतीने साथ मिळाली. लोकसंख्या अवघ्या 700 च्या आसपास आहे. तरीही गावकोरोनामुक्त आहे.

आप्पा आवळे, सरपंच, लोहारवाडी

