सातारा - वाढलेली उष्णता, लांबलेला पाउस, उपलब्ध पाणीसाठ्याचा आढावा घेत केलेल्या पाणीकपातीमुळे शहरासह विस्तारित भागात गेल्या महिन्यात नागरिकांकडून जास्तीच्या पाण्याची मागणी होत आहे. यामुळे एका महिन्यापासून पालिकेने दररोज चार टँकरद्वारे ४० फेऱ्या करत नागरिकांना पाणी पुरवण्यात येत आहे. टँकरद्वारे मिळणाऱ्या पाण्यामुळे नागरिकांची जास्तीच्या पाण्याची गरज पूर्ण होत असून, पावसाळा लांबल्यास टँकरच्या फेऱ्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे..शहराला प्रामुख्याने कास, शहापूर, कण्हेर, तसेच लगतच्या उपनगरांना प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्यात येतो. आगामी पाऊसमानाचा विचार करत तसेच उपलब्ध पाणीसाठ्याचा आढावा घेत पालिकेने दीड महिन्यांपासून पाणी कपात जाहीर केली आहे. या कपातीसह इतर तांत्रिक कारणांमुळे शहराबरोबरच विस्तारित भागातील पाणीपुरवठा खंडित होतो..या काळात नागरिकांकडून पाण्याची मागणी पालिकेकडे करण्यात येते. यानुसार पालिका टँकरच्या मदतीने नागरिकांना पाणी पुरवते. पालिका यासाठी स्वत:चे दोन, तर कंत्राटी तत्त्वावरील दोन टँकरचा वापर करते. उन्हाची तीव्रता तसेच पाणी कपात, तांत्रिक बाबींमुळे पाणीपुरवठा खंडित होण्यामुळे मे महिन्यात नागरिकांकडून पाण्याची जास्तीची मागणी नोंदवली गेली. सरासरी ४० टँकरच्या फेऱ्या होऊ लागल्या..टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक विस्कळित होऊ नये, यासाठी पालिकेच्या वाहन विभागाने त्यासाठीचा आराखडा तयार केला आहे. यानुसार दैनंदिन टँकर मागणी, पाणी उपलब्धता, उपलब्ध मनुष्यबळ याचा ताळमेळ घालत गेल्या महिन्यात पालिकेने एक हजार २०० फेऱ्यांद्वारे नागरिकांना गरजेइतके पाणी पुरवले आहे. मे महिना संपून जून महिना अर्धा संपला तरी शहरासह विस्तारित भागातील टँकरच्या फेऱ्या अद्यापही सुरूच आहेत.....तर टँकरच्या फेऱ्याही वाढणारगोडोली, विलासपूर, शाहूपुरी, भैरोबाचा पायथा, शाहूनगर, गोळीबार मैदान, तामजाईनगरसह शहरांतर्गत भागात काही ठिकाणी नागरिकांच्या मागणीनुसार अद्यापही टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. पावसाळा लांबल्यास नागरिकांना टँकरवरील पाण्यावरच अवलंबून राहावे लागण्याची शक्यता आहे..प्राधिकरण भागात जास्त पाणी मागणीप्राधिकरणाच्या वतीने पाणीपुरवठा होणाऱ्या भागात टँकरची जास्तीची मागणी आहे. तांत्रिक कारणांमुळे प्राधिकरणाचा पुरवठा बंद राहात असल्याने या काळात नागरिकांना पालिकेच्या मार्फत जास्तीचे पाणी पुरवण्यात येत असल्याची माहिती पालिकेच्या वाहन विभागातून देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.