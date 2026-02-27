Medha Mankumre Point Accident : मेढ्यातील मानकुमरे पॉइंटजवळ उलटली कार; पाचवड-खेड हायवेवर नेमकं काय घडतंय? ठेकेदाराच्या 'या' चुकीमुळे प्रवाशांचा जीव धोक्यात!

कास (सातारा) : कोकणाला जोडणाऱ्या पाचवड ते खेड या राज्य महामार्गाचे (Pachwad–Khed State Highway) काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. या कामात ठेकेदाराकडून विशेष अशी काळजी घेतली जात नसल्यामुळे वारंवार या रस्त्यावर अपघात होऊ लागले आहेत. ठेकेदाराचा हलगर्जीपणा वाहनधारकांच्या जिवावर बेतू लागला आहे. यातच काल सकाळी अकराच्या सुमारास मेढा शहराच्या वरच्या बाजूला असलेल्या मानकुमरे पॉइंटजवळ एमएच १४ एमव्ही ७३०७ ही कार चालकाला रस्त्याच्या कडेला टाकलेल्या खडीचा अंदाज न आल्यामुळे थेट रस्त्याच्या एका साइडला धडकून पलटी झाली..सुदैवाने यामध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. घटनेची माहिती मिळताच मेढा पोलिस ठाण्याची टीम घटनास्थळी दाखल होत स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने गाडीतून चालकाला सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. काही दिवसांपूर्वी याच ठिकाणाहून एक कार १५० फूट दरीत कोसळली होती..Nagpur : चोर सोडून संन्याशाला शिक्षा! महिलेवर हल्ला करणारा मारकुटा वळू राहिला बाजूला, दुसऱ्यालाच पकडलं; नागपूर महापालिकेचा अजब कारभार.वारंवार या ठिकाणी अपघात होत असल्याने ठेकेदाराच्या कामाबद्दल वाहनधारकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी ठिकठिकाणी खडीचे ढीग असल्याने वाहनचालकांना मोठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. यातच रस्त्यावरून जात असताना मोठ्या प्रमाणात धुळीचे लोट तयार होत आहेत. यात रस्ता नक्की कुठे आहे हे शोधत वाहनचालकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे..ACB चा मोठा दणका! पोलिस उपनिरीक्षकासह मुख्याध्यापकाचा 'काळा' कारनामा कॅमेऱ्यात कैद; एकाने मागितले 50 तर दुसऱ्याने मगितली 25 हजारांची लाच!.या रस्त्यावर ठेकेदाराकडून पाणी मारले जात नसल्याचे नागरिक, तसेच वाहनधारकांमधून बोलले जात आहे. यामुळे प्रवास करताना दुचाकीसह सर्वच वाहनधारकांना धुळीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. ठेकेदाराकडून यावर योग्य उपाययोजना होणे आवश्यक आहे, अशी मागणीही वाहनधारक व नागरिकांकडून होत आहे, तसेच दिवसाढवळ्या रस्त्यावर पाणी मारण्याच्या नावाखाली डबडेवाडी येथून वाहणाऱ्या धोम उजवा कॅनॉलमधून खुलेआमपणे पाणी उपसा केला जात असल्याचे स्थानिक शेतकऱ्यांमधून बोलले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.