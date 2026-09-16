सातारा

Satara Crime : साताऱ्यात दोन गटात हाणामारी, तणावाचे वातावरण; शेवटी २ मंडळांचे केले गणेश विसर्जन, १४ जणांवर गुन्हा दाखल

Satara Crime : जुन्या वादातून दोन गटांत मारामारी, सहा जखमी; पोलिस बंदोबस्तात ग्रामस्थ व ज्येष्ठांच्या मध्यस्थीने तणाव शमवण्याचा प्रयत्न
Satara Crime

Satara Crime

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सकाळ वृत्तसेवा
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उंब्रज, : पाल (ता. कऱ्हाड) येथे दोन गटांत झालेल्या मारामारीमुळे गावात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. दरम्यान, गणेशाेत्सव काळात गावातील हा तणाव वाढू नये, यासाठी गावातील ज्येष्ठांसह मंडळांचे कार्यकर्ते व पोलिस अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत दोन गणेश मंडळांनी आज दीड दिवसात गणेशमूर्ती विसर्जनाचा निर्णय घेऊन विसर्जन केले. दरम्यान, गावात झालेल्या मारामारीत सहा जण जखमी झाले असून, परस्परविरोधी फिर्यादीवरून चौदा जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे.

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