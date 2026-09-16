Satara Crime : साताऱ्यात दोन गटात हाणामारी, तणावाचे वातावरण; शेवटी २ मंडळांचे केले गणेश विसर्जन, १४ जणांवर गुन्हा दाखल

उंब्रज, : पाल (ता. कऱ्हाड) येथे दोन गटांत झालेल्या मारामारीमुळे गावात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. दरम्यान, गणेशाेत्सव काळात गावातील हा तणाव वाढू नये, यासाठी गावातील ज्येष्ठांसह मंडळांचे कार्यकर्ते व पोलिस अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत दोन गणेश मंडळांनी आज दीड दिवसात गणेशमूर्ती विसर्जनाचा निर्णय घेऊन विसर्जन केले. दरम्यान, गावात झालेल्या मारामारीत सहा जण जखमी झाले असून, परस्परविरोधी फिर्यादीवरून चौदा जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. .काल रात्री झालेल्या या मारामारीदरम्यान दुचाकीसह मोटारीचेही नुकसान झाले आहे. गणेश आगमनादिवशी काल पाल येथे जुन्या भांडणातून दोन गटांतील मंडळांच्या कार्यकर्त्यांत मारामारी झाली. गणेशोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी झालेल्या या प्रकारामुळे गावात तणाव होता. त्यामुळे पोलिसांनी काल रात्री गावात फौजफाटा तैनात केला. दरम्यान, येथील सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पंकज पवार यांनी आज त्यासंदर्भात ग्रामस्थ, मंडळांच्या कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली. त्यात ऐन उत्सवात अशा घटना गावाच्या शांततेला बाधा पोहोचवत असल्याची चर्चा झाली..त्यावेळी कार्यकर्ते व पोलिसांच्या चर्चेतून दीड दिवसाच्या गणेश विसर्जनाचा पर्याय मान्य करून दोन मंडळांच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन केले. दरम्यान, पोलिसात याबाबत प्रमोद बबन शिंदे (वय ४७, रा. पाल) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून, पाल हद्दीत वडगाव रस्त्यावर ओमकार विठ्ठल पवार, उदय प्रवीण वाघ यांना कोणी मारहाण केल्याची विचारणा केली असता संशयित ओमकार पवार, सागर देशमुख, धनंजय घाडगे, रामराव पवार यांचा धाकटा मुलगा, आर्यन पवार, संभाजी पवार, बंटी घाडगे, सुमीत यादव (सर्व रा. पाल, ता. कऱ्हाड) यांनी फिर्यादी.शिंदे व त्यांचा मुलगा पृथ्वीराज शिंदे, पुतण्या ओमकार सोमनाथ शिंदे, सोमनाथ मल्हारी शिंदे व शुभम शिवराज भोसले यांना हात, लाथाबुक्क्यांनी तसेच काठीने व लोखंडी वस्तूने मारहाण करून जखमी केले. या वेळी दुचाकीचेही नुकसान केल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे. ओमकार दत्तात्रय पवार (वय २६) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून, पालच्या हद्दीत संशयित राज प्रमोद शिंदे, प्रसाद सुकटे, शुभम भोसले, करण एटणे, प्रमोद शिंदे, गणेश भोसले (सर्व रा. पाल) यांनी काही कारण नसताना जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून राज प्रमोद शिंदे, प्रसाद सुकटे व शुभम भोसले यांच्यासह फिर्यादी पवार यांना लाकडी दांडक्याने मारहाण करून जखमी केले. यात फिर्यादी पवार याच्या मोटारीचे (एमएच ५० ए ५८७७) नुकसान केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पवार पुढील तपास करत आहेत..जुन्या भांडणातून पालमध्ये काल युवकांच्या दोन गटांत मारामारी झाल्याने गावात तणावाचे वातावरण होते. त्यासाठी पोलिस बंदोबस्तही ठेवला होता. त्यासंदर्भात आज गावातील ज्येष्ठ, मंडळाचे कार्यकर्ते यांच्यासमवेत बैठक झाली. त्यात सुचवलेल्या पर्यायानुसार दाेन मंडळांनी दीड दिवसात गणेशमूर्तीचे विसर्जन करण्याचा निर्णय घेतला. - पंकज पवार, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, उंब्रज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.