Panchgani Gas Shortage: पाचगणीत पर्यटन व्यवसायाला गॅस टंचाईची ‘झळ’;हॉटेलमध्ये पेटल्या चुली; पर्यटकांना सेवा देतानाही मोठी कसरत

पाचगणी: हवेतील गारवा आणि पर्यटकांच्या पसंतीस उतरणाऱ्या पाचगणी शहरात सध्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे हॉटेल व्यावसायिक आणि छोटे खाद्य विक्रेते अक्षरशः हवालदिल झाले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा विस्कळित झाल्याने आधुनिक गॅस शेगड्यांच्या जागी आता पुन्हा धूर ओकणाऱ्या पारंपरिक लाकडी चुली पेटल्याचे चित्र पर्यटननगरीत पाहायला मिळत आहे. यामुळे व्यावसायिकांचे आर्थिक गणित तर बिघडलेच आहे, शिवाय पर्यटकांना सेवा देतानाही त्यांची मोठी कसरत होत आहे..पाचगणी हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटनस्थळ असल्याने येथील अर्थचक्र प्रामुख्याने हॉटेल्स, खानावळी आणि फास्ट फूड स्टॉल्सवर अवलंबून आहे. मात्र, गॅस वितरणातील अनियमिततेमुळे हॉटेल मालकांना दोन-दोन दिवस सिलिंडरची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. अनेक ठिकाणी गॅस संपल्याने दुकाने बंद ठेवण्याची किंवा मोजकेच पदार्थ बनवण्याची वेळ आली आहे. याचा सर्वाधिक फटका चहा-नाश्ता स्टॉल, चणा विक्रेते आणि लहान खानावळींना बसत असून, उरलासुरला व्यवसाय टिकवण्यासाठी त्यांना लाकूड फाट्याचा आधार घ्यावा लागत आहे..विद्युत उपकरणांचा खर्च परवडत नसल्याने अनेक विक्रेत्यांनी हॉटेलच्या मागे किंवा मोकळ्या जागी चुली मांडल्या आहेत. मात्र, चुलीवर स्वयंपाक करताना लागणारा वेळ, होणारा धूर आणि त्यातून येणारा थकवा यामुळे कामगारांचेही हाल होत आहेत. ग्राहकांना वेळेवर ऑर्डर देता येत नसल्याने अनेकदा पर्यटक नाराज होऊन परत जात आहेत. व्यवसाय मंदावलेला असतानाच गॅसअभावी मिळणारे उत्पन्नही बुडत असल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि रोजचा खर्च भागवणे जिकिरीचे झाले आहे..येणारा पर्यटन हंगाम लक्षात घेता, प्रशासनाने आणि संबंधित गॅस कंपन्यांनी या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. गॅस पुरवठा सुरळीत न झाल्यास त्याचा थेट परिणाम येथील पर्यटन व्यवसायावर होऊन स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी खीळ बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..लाकूड महागणारगॅस सिलिंडर मिळत नसल्याने हॉटेल व्यावसायिकांनी आपला मोर्चा लाकडाकडे वळवला आहे. सध्या बाजारात जळाऊ लाकूड ७ रुपये किलो दराने उपलब्ध आहे. मात्र, हॉटेलमध्ये चुलींचा वापर वाढल्याने लाकडाची मागणी झपाट्याने वाढली आहे. जर गॅसची टंचाई अशीच कायम राहिली, तर लाकडाचे दरही गगनाला भिडण्याची शक्यता असून, आधीच अडचणीत असलेल्या छोट्या व्यावसायिकांवर हा नवा आर्थिक भार पडणार आहे.