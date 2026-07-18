Satara: मुलाच्या वारी हट्टासाठी आई-वडिलांची धडपड; मुंबईचा बारा वर्षीय दिव्यांग ‘माउली’ अनुभवतोय पंढरीची वारी

स्वप्नील शिंदे फलटण: विठ्ठल भक्तीची विलक्षण ओढ मुंबईतील एका १२ वर्षाच्या दिव्यांग बालकात पाहायला मिळत आहे. टीव्हीवर वारी सुरू झाली, की इशाऱ्याने वारीला जाण्याचा हट्ट धरणारा १२ वर्षांचा दिव्यांग मुलगा ‘माउली’ याच्या आनंदासाठी मुंबईतील ठोके दांपत्याने त्याला थेट पंढरपूरच्या वारीची वाट दाखवली आहे..जन्मापासूनच चालता आणि बोलता न येणाऱ्या आपल्या लाडक्या मुलाचा हट्ट पूर्ण करण्यासाठी या आई- वडिलांनी घेतलेले कष्ट सध्या वारीत कौतुकाचा विषय ठरत आहेत. आषाढी वारीचा सोहळा म्हणजे विठ्ठल भक्तांसाठी आनंदाचा. या सोहळ्यात प्रत्येक जण माउलीच्या दर्शनासाठी आसुसलेला असतो..Bhokasa: हिरवी चटणी अन् गरमागरम चहा सोबतीला; बारा महिने सुपरहिट ठरणारा चवदार गावरान नाश्ता.अशीच ओढ लागलेल्या हा दिव्यांग मुलगा. मुंबईचे रहिवासी बालाजी ठोके आणि त्यांची पत्नी आपल्या दिव्यांग मुलाची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्याला सोबत घेऊन वारीत सहभागी झाले आहेत. माउलीला जन्मापासूनच शारीरिक अपंगत्व असल्याने त्याला स्वतःच्या पायावर उभे राहता येत नाही की मनातील भावना शब्दांत मांडता येत नाहीत; परंतु पांडुरंगाची आणि या वारीची त्याला एवढी ओढ आहे, की टीव्हीवर वारीचे प्रक्षेपण दिसताच तो आनंदाने हातवारे करून पालकांना वारीला घेऊन चालण्याचा इशारा करायचा..मुलाचा हाच हट्ट आणि त्याची विठ्ठल भक्ती पाहून आई-वडिलांनी या गर्दीच्या आणि कठीण प्रवासाची तमा न बाळगता त्याला वारीत आणण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. जनसागरासह प्रतिकूल परिस्थितीत एका दिव्यांग मुलाला सुरक्षितपणे घेऊन चालणे अत्यंत आव्हानात्मक आणि जोखमीचे काम आहे. सध्या ज्ञानेश्वर माउलींचा पालखी सोहळा फलटण मुक्कामी पोहोचला असून, या संपूर्ण मार्गावर व्हिलचेअरवरून वारी अनुभवणारा हा चिमुरडा माउली आणि त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलेले त्याचे आई- वडील वारीतील इतर वारकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. ‘माउली’ला जरी बोलता येत नसले, तरी वारीतील टाळ-मृदंगाचा गजर ऐकून त्याच्या चेहऱ्यावर उमटणारा निखळ आनंद आणि डोळ्यांतील चमक आई- वडिलांच्या कष्टाचे सार्थक करत आहे..'पोलीस नव्हेत, RSSचे गुंड', दीपकेंचे आरोप; वांगचुक रुग्णालयात, दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं कारण."कठीण काहीच नसतं, आपण ते मनात कठीण करून ठेवलेलं असतं. ही मुलं म्हणजे देवाचा अवतार असतात. ज्यांच्या घरात अशी विशेष मुलं आहेत, त्यांनी त्यांना भार न समजता देवाची सेवा म्हणून त्यांचा सांभाळ करावा. देव कुठे शोधायची गरज नाही, निष्पाप मुलांच्या रूपातच देव आपल्या पाठीशी असतो."- बालाजी ठोके (माउलीचे वडील).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.