Koyna Dam Update : कोयना पाणलोट क्षेत्रात पावसाची जोरदार बॅटिंग, प्रतिसेकंद हजारो क्युसेक पाण्याची आवक; नवजा-महाबळेश्वरात रेकॉर्डतोड पाऊस, ओझर्डे धबधब्यावरही गर्दी

पाटण : कोयना पाणलोट क्षेत्रात रविवारी सायंकाळपासून पावसाने पुन्हा जोरदार सुरुवात केली. धरणात प्रतिसेकंद तीन हजार २८६ क्युसेक पाण्याची आवक होत आहे. दरम्यान, धरणातील पाणीसाठा ९.२१ टीएमसीवर पोहोचला (Heavy rainfall in Koyna catchment today) आहे. आठवडाभर हुलकावणी दिलेल्या पावसाने पुन्हा रविवारी सायंकाळपासून दमदार हजेरी लावली. पाणलोट क्षेत्रात जोरदार पावसाचे पुनरागमन झाले. त्यामुळे धरणातील पाण्याची आवक वाढली आहे. .रविवारी धरणात ८.९२ टीएमसी पाणीसाठा होता. मात्र, पावसानंतर सोमवारी सायंकाळपर्यंत कोयना धरणातील पाणीसाठा ९.२१ टीएमसीवर पोहोचला आहे. त्यामुळे कोयना पाणलोट क्षेत्रात पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे. या पावसाने बळीराजाही सुखावला आहे. एक जून ते आत्तापर्यंत कोयनेत २३२ मिलिमीटर, नवजा ३४० मिलिमीटर, तर महाबळेश्वरला २८४ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली..Bhambavli Vajrai Waterfall : भारतातील सर्वात उंच धबधबा पर्यटकांसाठी सज्ज! वजराई धबधब्याचे 'अक्राळविक्राळ' रूप पाहण्यासाठी देश-विदेशातून उत्सुकता, हंगामाची तयारी सुरू .ओझर्डे धबधब्यावर गर्दीकोयना पर्यटनाचे पावसाळी मुख्य आकर्षण असलेला नवजा येथील ओझर्डे धबधबा सततच्या पडणाऱ्या पावसाने कोसळू लागला आहे. त्यामुळे हा धबधबा पाहण्यासाठी सध्या पर्यटकांची गर्दी होत आहे. रिमझिम पडणारा पाऊस अंगावर झेलत पर्यटक ओझर्डे धबधब्याचा आनंद घेताना दिसत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.