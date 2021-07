पाटण तालुक्यात नवजासह 7 गावांतील 920 कुटुंबं संपर्कहीन!

By

कऱ्हाड (सातारा) : पाटण तालुक्यात (Heavy Rain In Patan Taluka) आठवड्यापासून भूस्खलनासहीत (Satara Landslide) मुसळधार पावसाचे प्रलय सुरू आहे. त्यात भर म्हणून तालुक्यात रस्ते तुटल्याने सात गावं आजही संपर्कहीन झाली आहेत. त्यांच्या संपर्कासाठी शासकीय यंत्रणा प्रयत्न करत आहे. मात्र, त्यांची दमछाक होत आहे. कोयनेच्या पूर्वकडील नवजासहीत तब्बल सात गावांचा संपर्कच राहिलेला नाही. मुसळधार पावसात रस्ता तुटल्याने ती गावे संपर्कहीन झाली आहेत, तर काही गावातील रस्त्यात दरड कोसळल्याने त्या गावांचा संपर्क तुटला आहे. (Patan Taluka Landslide 920 Families In Patan Taluka Have Lost Contact bam92)

नवजासहीत वरंवडेवाडी, कामरगाव, डिचोली, मानाईनगर, झाकडे व किल्ले मोरगीरी आदी गावांचा त्यात समावेश आहे. सातही गावातील ९२० कुटूंबातील तीन हजार ५३१ ग्रामस्थांना काहीच मदत पोचू शकत नाही, अशी स्थिती आहे. त्यागावांचा बाजारपेठेशीही संपर्क तुटला आहे. रस्ता तुटल्याने किंवा रस्त्यात दरड कोसळ्याने संपर्कहीन आहेत. त्या भागातील रस्ते ७२ तासात करण्याचे आदेश गृहमंत्री शंभूराज देसाई (Minister Shambhuraj Desai) यांनी दिले आहे. तरिही त्याकडे बांधकाम विभागाने फारसे गांभीर्याने पाहिलेले नाही.

