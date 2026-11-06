सातारा : न्यायालयीन कामात मदत करण्यासाठी पाच हजार रुपयांची लाच मागून ती स्वीकारल्याप्रकरणी फलटण येथील विधी सेवा समितीशी संबंधित लोकसेवक व एका वकिलाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ताब्यात घेतले आहे. नितीन विलासराव भोईटे (वय ४५, व्यवसाय-पॅनेल विधिज्ञ, फलटण तालुका विधी सेवा समिती) आणि अजिम सलीम मेटकरी (वय ३४, व्यवसाय-वकील, रा. गोळीबार मैदान, फलटण) अशी संशयतांचे नावे आहेत..तक्रारदारावर लोणंद (ता. खंडाळा) पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. या गुन्ह्याच्या फलटण येथील न्यायालयातील प्रकरणाच्या अनुषंगाने न्यायालयीन कामासाठी फलटण तालुका विधी समितीच्या वतीने भोईटे यांची वकील म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. तक्रारदाराला जामीन मिळवून देण्यात मदत करण्यासाठी न्यायालयातील लिपिक देशमुख यांना देण्यासाठी चार हजार रुपयांची लाच भोईटे यांनी मागितली होती. .त्याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करण्यात आली होती. दरम्यान, २ नोव्हेंबरला तक्रारीची पडताळणी करण्यात आली. त्यानंतर सापळा लावण्यात आला होता. यावेळी लाचेची रक्कम वकील मेटकरी यांच्याकडे देण्यास सांगितल्यानंतर ती स्वीकारताना मेटकरी यांना पकडण्यात आले..त्यानंतर पथकाने भोईटे यांना ताब्यात घेतले. या प्रकरणी फलटण शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही कारवाई पोलिस उपअधीक्षक शैला कोरडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने केली. हवालदार नितीन गोगावले, नीलेश राजपुरे, गणेश ताडे, अजित कर्णे यांनी कारवाईत सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.