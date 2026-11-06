सातारा

Bribery Case :फलटणमध्‍ये ४ हजाराची लाच घेताना वकिलासह दोघे जाळ्यात

Phaltan Bribery Case, : फलटण येथे न्यायालयीन कामात मदत करून जामीन मिळवून देण्यासाठी पाच हजार रुपयांची लाच मागितल्याच्या प्रकरणात चार हजार रुपये स्वीकारताना वकिलाला पकडण्यात आले. विधी सेवा समितीशी संबंधित लोकसेवकालाही ताब्यात घेण्यात आले.
The Anti-Corruption Bureau takes action against two accused in a bribery case in Phaltan.

The Anti-Corruption Bureau takes action against two accused in a bribery case in Phaltan.

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा : न्यायालयीन कामात मदत करण्यासाठी पाच हजार रुपयांची लाच मागून ती स्वीकारल्याप्रकरणी फलटण येथील विधी सेवा समितीशी संबंधित लोकसेवक व एका वकिलाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ताब्‍यात घेतले आहे. नितीन विलासराव भोईटे (वय ४५, व्यवसाय-पॅनेल विधिज्ञ, फलटण तालुका विधी सेवा समिती) आणि अजिम सलीम मेटकरी (वय ३४, व्यवसाय-वकील, रा. गोळीबार मैदान, फलटण) अशी संशयतांचे नावे आहेत.

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