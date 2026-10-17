Phaltan Cotton Farming : फलटण तालुक्यात 'पांढऱ्या सोन्या'ला उभारी; यंदा 878 हेक्टरवर कापूस लागवड, हमीभावापेक्षा अधिक दरामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा

आसू (जि. सातारा) : बोंडअळी व अन्य कीड-रोगांच्या प्रादुर्भावाने सुमारे २५ वर्षांपूर्वी फलटण तालुक्यातून जवळपास नामशेष झालेले ‘पांढरे सोने’ अर्थात कापूस पीक पुन्हा उभारी घेत (Phaltan cotton farming news) आहे. गेल्या सात- आठ वर्षांपासून तालुक्यात कापूस लागवडीचे क्षेत्र सातत्याने वाढत असून, यंदाच्या हंगामात तब्बल ८७८ हेक्टर क्षेत्रावर कापूस लागवड झाली आहे..दरम्यान, कापसाला शासकीय हमीभावापेक्षा अधिक दर मिळू लागल्याने उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी यंदाची दिवाळी अधिक गोड होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. केंद्र शासनाने २०२६-२७ च्या कापूस हंगामासाठी मध्यम धाग्याच्या कापसाचा प्रतिक्विंटल आठ हजार २६७ रुपये, तर लांब धाग्याच्या कापसाचा प्रतिक्विंटल आठ हजार ६६७ रुपये हमीभाव निश्चित केला आहे..या पार्श्वभूमीवर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मिरजगाव येथील शिवधारा कंपनीने फलटण-आसू मुख्य रस्त्यावरील ढवळेवाडी येथे कापूस खरेदी व प्रक्रिया (जिनिंग) केंद्र सुरू केले आहे. या केंद्रावर सरासरी प्रतिक्विंटल नऊ हजार रुपये दर देण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांकडून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे..Ladki Bahin Yojana September Installment : लाडक्या बहिणींचा सप्टेंबरचा हप्ता कधी येणार? दिवाळीपूर्वी खात्यात 3,000 रुपये जमा होणार का? जाणून घ्या मोठी अपडेट.तालुक्याच्या पूर्व भागातील आसू, पवारवाडी, गोखळी, हणमंतवाडी, शिंदेनगर आणि साठेफाटा, तसेच पश्चिम भागातील आदर्की, साखरवाडी, जिंती, चौधरवाडी व कांबळेश्वर परिसरात कापूस लागवडीचे क्षेत्र वाढत आहे. सध्या शिवारातील कापूस वेचणी अंतिम टप्प्यात असून, काही ठिकाणी शेवटची वेचणी सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या माहितीनुसार, प्रतिहेक्टरी सुमारे १५ ते १८ क्विंटलपर्यंत उत्पादन मिळत आहे. यापूर्वी कापूस विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना मिरजगाव येथे जावे लागत होते. आता ढवळेवाडी येथेच खरेदी व प्रक्रिया केंद्र सुरू झाल्याने वाहतुकीचा त्रास आणि खर्च कमी होण्यास मदत झाली आहे..सध्या फलटण तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत कापूस उत्पादन शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणारे ठरत आहे. फलटण तालुक्यासह जिल्ह्यातील कापसाची प्रतवारी चांगली आहे. त्यामुळे कापसाला किमान प्रतिक्विंटल १० हजार रुपये दर मिळणे अपेक्षित आहे.-शिवाजीराव शेडगे, शेतकरी व कार्यकर्ते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.PM Kisan 24th Installment : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! लवकरच खात्यात येणार पीएम किसानचे 2,000 रुपये; e-KYC न केल्यास अडकतील पैसे, जाणून घ्या लेटेस्ट अपडेट.फलटण तालुक्यातील शेतकरी गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून कापूस विक्रीसाठी मिरजगाव येथे येत होते. त्यांचा प्रतिसाद आणि तालुक्यात वाढत असलेले कापूस उत्पादन लक्षात घेऊन ढवळेवाडी येथे कापूस खरेदी केंद्र व जिनिंग सुरू केली आहे. त्यांच्या मालाला योग्य न्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.-पृथ्वीराज शिंदे, व्यवस्थापक, शिवधारा जिनिंग, प्रेसिंग ॲण्ड ऑइल मिल इंडस्ट्रीज, मिरजगाव.शासकीय खरेदी केंद्राची गरजफलटण तालुक्यात शासकीय हमीभावाने कापूस खरेदी करणारे केंद्र सुरू झाले असते, तर कापूस लागवडीच्या क्षेत्रात आणखी मोठी वाढ झाली असती. मात्र, विविध नियम व निकषांमुळे अद्याप शासकीय खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाही. असे असतानाही कापसाला मिळणारा चांगला दर आणि वाढते उत्पादन यामुळे शेतकरी या पिकाकडे पुन्हा वळू लागले आहेत..कापूस लागवडीचा लेखाजोखावर्ष लागवडीचे क्षेत्र२०१९-२० ३३ हेक्टर२०२०-२१ ३१ हेक्टर२०२१-२२ २६२ हेक्टर२०२२-२३ ५७० हेक्टर२०२३-२४ ५८९ हेक्टर२०२४-२५ ५८९ हेक्टर२०२५-२६ ५८४ हेक्टर२०२६-२७ ८७८ हेक्टर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.