सातारा

Phaltan Cotton Farming : फलटण तालुक्यात 'पांढऱ्या सोन्या'ला उभारी; यंदा 878 हेक्टरवर कापूस लागवड, हमीभावापेक्षा अधिक दरामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा

Cotton Cultivation Expands to 878 Hectares in Phaltan Taluka : फलटण तालुक्यात २५ वर्षांनंतर कापूस शेतीला पुन्हा उभारी मिळाली आहे. यंदा ८७८ हेक्टरवर लागवड झाली आहे.
cotton cultivation in Phaltan taluka 2026

cotton cultivation in Phaltan taluka 2026

esakal

अशोक सस्ते
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आसू (जि. सातारा) : बोंडअळी व अन्‍य कीड-रोगांच्‍या प्रादुर्भावाने सुमारे २५ वर्षांपूर्वी फलटण तालुक्यातून जवळपास नामशेष झालेले ‘पांढरे सोने’ अर्थात कापूस पीक पुन्हा उभारी घेत (Phaltan cotton farming news) आहे. गेल्या सात- आठ वर्षांपासून तालुक्यात कापूस लागवडीचे क्षेत्र सातत्याने वाढत असून, यंदाच्या हंगामात तब्बल ८७८ हेक्टर क्षेत्रावर कापूस लागवड झाली आहे.

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