Phaltan Doctor Death Case: ''आयुष्यभर भाऊबीज साजरी करणार नाही, डॉक्टर भगिनीचा पुतळा उभारणार'', रामराजे नाईकांची घोषणा

Ramraje Naik-Nimbalkar made a scathing attack at the centenary celebration in Hol, Phaltan, asserting the incident has tarnished his family's reputation globally and announcing he will give up the festival of Bhaubeej
सोमंथळी: महिला डॉक्‍टरची आत्‍महत्‍या ही घटना दुर्दैवी आहे. फलटण तालुक्‍याच्‍या बाराशे वर्षांच्या इतिहासात कधीही अशी घटना घडली नाही. या घटनेचे आपल्‍याला राजकारणही करायचे नाही; पण प्रल्हादराव साळुंखे-पाटील यांनी माझे नाव घेतले आहे. त्‍यांचं वय वाढलंय; पण बुद्धी अजिबात वाढली नाही. आता तुम्‍हाला शंभर कोटींची नोटीस पाठवणार, असा हल्लाबोल विधानपरिषदेचे माजी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी शुक्रवारी केला.

