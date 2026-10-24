Prithviraj Chavan : मनोज जरांगे-पाटलांचे नेतृत्व संपवायचे त्याचवेळी एकनाथ शिंदे यांच्यासारख्या नेत्यांना बदनाम करण्याचा कुटील डाव

- सचिन शिंदेकऱ्हाड - पैशाचा आरोप करुन मराठ्याचे नेतृत्व मनोज जरांगे-पाटलांचे संपवायचे त्याचवेळी एकनाथ शिंदे यांच्या सारख्या नेत्यांना बदनाम करण्याचा कुटील डाव रचला जातोय, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. त्याचवेळी कोल्हापूरच्या गोकुळमध्ये सतेज उर्फ बंटी पाटील यांचा झालेला विजय ही देशातील परिवर्तनाची चाहूल आहे. असेही श्री. चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. श्री. चव्हाण त्यांच्या निवासस्थानी आयोजीत पत्रकार परिषदेत बोलत होते..मनोज जरांगे-पाटील व एकनाथ शिंदे यांच्या प्रकरणावर श्री. चव्हाण म्हणाले, पाचशे कोटींचा अत्यंत निंदनीय प्रकार आहे. थोडसं जरी काही सत्य असलं तर मग कुठे चाललाय महाराष्ट्र विचार मनामध्ये येतो. मात्र त्या प्रकरणात एका दगडामध्ये दोन पक्षी मारले जात आहेत. जरांगे-पाटील यांचे नेतृत्व संपवून टाकायचं, पैसे स्विकारून आंदोलन संपवल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. तर दुसऱ्या बाजूला जो करार केला होता त्यांनीच सगळं घडवून आणले, असे दाखवून एकनाथ शिंदे सारख्यांची बदनामी केली जात आहे. ते त्यांचेच मित्र डाव आखत आहेत..त्या व्हिडिओ क्लिपमध्ये जे कलाकार आहेत. ते सर्वांना माहितीचे आहेत. त्या सगळ्या प्रकाराची न्यायिक वैज्ञानिक तपास होम्याची गरज आहे. त्यातील तांत्रिक बाजू भक्कमपणे तापासली पाहिजे. तरच तो आवाज कोणाचा आहे. तो आवाज खरोखरी फोनच्या कॉन्फरन्स कॉलचा आहे का? की, त्यात कुणीतरी धरून आणलेला आहे तेही सुध्दा आपल्याला कळेल, येवढे टेक्निकल ज्ञान आपल्याकडे आहे. कोणी कोणाला संपवायचा डाव आखलाय ते साऱ्या महाराष्ट्राचे कळायला पाहिजे, हेही खरे आहे..श्री. चव्हाण म्हणाले, कोल्हापूरला जनशक्ती आणि दुसऱ्या बाजूला सत्ता, सत्तेतून सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग, धार्मिक भावना भडकवण्याचा प्रयत्न, पैसे असे सगळे प्रकार करूनही महायुतीला तेथे यश आले नाही. महायुतीने एकतर्फी निवडणूक होईल, अशा वल्गना केल्या. मात्र लोकांनी निकाल बदलला. तीच स्थिती देशभरात आहे. महायुतीला धक्कादायक निकाल ठरला आहे. निवडणूक बॅलेट पेपरवर झाली आणि फरक दिसला..निवडणूक आणि देशात जे वातावरण चाललेलं आहे त्या दोघांना एकत्रित करून पाहिलं तरी परिवर्तन अटळ आहे. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये काही मूलभूत सुधार करण्याची गरजेचे आहेत. मात्र आत्ता दूषित वातावरण आहे. ते होमार नाही. असे निर्णय घेताना सर्वांनी एकत्र बसून घ्यायचे असतात. निवडणुकीचे एक पर्मनंट इलेक्शन मिशनरी तयार करायची गरज आहे..एपस्टीन फाईलवर श्री. चव्हाण म्हणाले, हरदीपसिंह पुरींच्या मुदतीचा एपस्टीन फाईलशी संबंध असल्याचा दावा केला होता. तो खरा ठरला. तीन नावे घेतली होती. त्यापैकी दोघांची छायाचित्रे आली. आता एक छायचित्र येमे बाकी आहे. केंद्र सरकारने पुरींना हळूहळू बाजूला केले आहे. तो एपस्टीन फाईलचा इफेक्ट आहे. एपस्टीन प्रकरणात ट्रम्पही धोक्यात आहेत. अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुका नोव्हेंबरला आङेत. त्यात ट्रम्प यांच्या पक्षाचा दारून पराभव होणार आहे. ट्रम्प यांना महाभियोगाला सामोरं जावं लागू शकत अशल्याने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात परिवर्तन अटळ आहे..दुष्काळाबाबत श्री. चव्हाण म्हणाले, जिल्हाधिकाऱ्याशी त्याबाबत चर्चा केली आहे. कऱ्हाडच्या कृषी महाविद्यालयाला जी टेंभूला जमीन दिलेली ती डोंगराळ आहे. त्या जमिनीला टेरेसिंग करून तिथे चारा उत्पादन करण्याचा प्रस्ताव महाविद्यालयाने दिला आहे. त्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांना दिली. दुष्काळी परिस्थितीमध्ये तो प्रसताव मंजूर करून तेते शासनाने चारा तयार करावा. तो हमीभावाने विकत घ्यावा. ऑगस्ट 2017 पर्यंत पाणी राखून टेवावे लागमार आहे. हा महाभयंकर दुष्काळ आहे. त्यामध्ये सरकारने योग्य ती मदत केली पाहिजे..सरकारने एक लाख कोटी रुपये रस्त्याला, कुंभमेळ्याला ३५ हजार कोटी देण्याचे थांबवून दुष्काळाला प्राधान्य द्यावे. राज्यातील गरीब शेतकऱ्यांना विचारा की तुम्हाला मदत पाहिजे पिकत की कुंभमेळा. बुलेट ट्रेन गरज नसताना झाली. यामध्ये केवळ कमिशन खेल आहे. त्यात मग बुलेट ट्रेन असो, कुंभमेळा असो अथवा शक्तिपीठ किंवा समृद्धीचा महामार्गा असो. त्यात चाळीस टक्के कमीशन घेतलेजाते. त्यातून मह पन्नास खोके, ऑपरेशन टायगर आणि आत्ता ५०० कोटींचे प्रकरण गाज आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.