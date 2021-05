विसापुरात पोलिसांची धडक कारवाई; जुगार खेळणाऱ्या नऊ जणांवर गुन्हा

विसापूर (सातारा) : जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या जमावबंदी आदेशाचे उलंघन करून स्वतः मास्कचा वापर न करता एकत्र येऊन तीनपानी पत्त्याचा जुगार खेळताना विसापूर (ता. खटाव) येथे नऊ जण मिळून आले. पुसेगाव पोलिसांनी (Police Action) त्यांच्यावर कारवाई करून संबंधित नऊ जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. (Police Action Against Nine Persons In Visapur Satara News)

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काल विसापूर येथील रणपिसेवस्ती शेजारी नऊ जण तीनपानी पत्त्याचा जुगार खेळत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. माहिती मिळताच पोलिसांनी सापळा लावून छापा टाकला. या वेळी संबंधित नऊ जणांना ताब्यात घेऊन जुगाराचे साहित्य, रोख रक्कम, तीन मोबाईल व एक मोटारसायकल असा 43 हजार 560 रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांच्याकडून प्रत्येकी 500 रुपये प्रमाणे एकूण चार हजार 500 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. ही कारवाई पोलिस उपअधीक्षक गणेश किंद्रे यांच्या सूचनेप्रमाणे सहायक पोलिस निरीक्षक चेतन मछले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक बाळासाहेब लोंढे, पोलिस नाईक माने, हवालदार जाधव, मुल्ला, चव्हाण, जगताप यांनी केली आहे.

