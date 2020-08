लाचप्रकरणी 'वजनमापे'च्या निरीक्षकासह दोघे पोलिसांच्या जाळ्यात

कऱ्हाड (जि. सातारा) : येथील एका कंपनीच्या उत्पादनावर कधी तयार केले व किती रुपये असे दोन शब्द चुकीच्या पद्धतीने छापले होते. त्यावरून पायोनियर प्रॉडक्‍ट कंपनीला 10 हजारांच्या लाचेची मागणी केल्याबद्दल वजनमापे कार्यालयातील निरीक्षक लहु कुटे व क्षेत्र सहायक चंद्रकांत जाधव यांच्यावर शहर पोलिसात गुन्हा दाखल झाला. संबंधित कंपनीने केलेल्या तक्रारीवरून दोन वेळा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लावलेला सापळा यशस्वी झाला नाही. मात्र, त्या कंपनीच्या मालकाशी झालेल्या चर्चेवरून जे संभाषण ध्वनिमुद्रित करण्यात आले आहे, त्याच्या चौकशीवरून गुन्हा दाखल झाला आहे.



लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार येथील वैधमापन शास्त्र कार्यालयातील निरीक्षक लहु कुटे व त्यांचे क्षेत्र सहायक चंद्रकांत जाधव यांनी येथील पायोनियर प्रॉडक्‍ट कंपनीच्या स्टारींकह कुलंट या उत्पादनावर माहितीचे लेबल आहे. त्या लेबलवर कधी पॅक केले व त्याची किंमत किती आहे, असे दोन शब्द आहेत. ते शब्द चुकीच्या पद्धतीने छापले आहेत. त्यामुळे कंपनीवर कारवाई होणार आहे, असे सांगून ती कारवाई न करण्यासाठी दोघांनीही लाचेची मागणी केली. त्याबाबत तक्रारदारांनी 24 ऑगस्टला तक्रार दिली. साता-यात अजब कारभार, पालिकेच्या तिजोरीवर हायड्रोलिक क्रेनचा भार! त्यानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्या अनुषंगाने रचलेला सापळा मागे घेतला. दुसऱ्यांदा 27 ऑगस्टलाही सापळा रचला. मात्र, काही कारणाने तो मागे घेतला. त्याच दरम्यान कुटे व जाधव यांच्याशी तक्रारदारांनी काही चर्चा केली. त्या चर्चेची ध्वनिमुद्रित संबंधिताने केले आहे. त्याची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केली आहे. त्यानुसार शहर पोलिसात कुटे, जाधव यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस उपअधीक्षक अशोक शिर्के यांनी चौकशी करून कारवाई केली आहे. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

