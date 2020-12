सोन्याच्या अंगठीसाठी पती द्यायचा पत्नीला त्रास, जाचाला कंटाळून सोनालीने स्वीकारला आत्महत्येचा प्रवास!

फलटण शहर (ता. सातारा) : माहेरातील जमिनीतील हिस्सा व सोन्याच्या अंगठीसाठी विवाहितेचा शारीरिक व मानसिक छळ करुन तीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी सांगवी (ता. फलटण) येथील पतीसह अन्य दोघांविरोधात गुन्हा नोंद झाला आहे. सोनाली महेश काकडे (वय 28) असे गळफास घेवून आत्महत्या केलेल्या विवाहितेचे नाव आहे. याबाबत मृत सोनाली हिचे भाऊ मयूर बाबासोा आढाव रा. गुणवरे (ता. फलटण) यांनी फलटण ग्रामीण पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, सोनालीस तीचा पती महेश आनंदा काकडे हा तीच्या माहेरकडील जमिनीत हिस्सा व सोन्याची अंगठी करायला तुझ्या वडिलांना सांग, या कारणावरुन व दीर गणेश आनंदा काकडे व जाऊ अमृता गणेश काकडे दोघेही रा. सांगवी यांनी 'सोनालीस तू आमच्या घरात रहायचे नाहीस, घरातून निघून जा' असे म्हणत सतत शारीरिक व मानसिक त्रास देत मारहाण व शिवीगाळ करुन तीचे जगणे मुश्किल केले. जात लपवून विवाह केल्याने युवतीने युवकासह आई-वडिलांना दाखविले पाेलिस स्टेशन या त्रासास कंटाळून तीने आज दि. 3 रोजी पहाटेच्या सुमारास राहत्या घरी गळफास घेवून आत्महत्या केली. या प्रकरणी तिघांविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तिघांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. अधिक तपास पोलीस उपनिरीक्षक एस. एन. जाधव हे करीत आहेत. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

