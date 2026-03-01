Satara Politics: ‘स्वीकृत’साठी आता राजकीय चुरस! ३४ वर्षांनंतर सदस्यांना मिळणार सातारा मिनी मंत्रालयात संधी; वरिष्ठांकडे फील्डिंग!

-प्रशांत घाडगे सातारा : जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर अध्यक्ष आणि सभापती निवडीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून, आता खरी उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे ती स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीची. प्रमुख राजकीय पक्षांत इच्छुकांची लगबग वाढली असून, भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या प्रमुख पक्षांतील इच्छुकांनी आपापल्या वरिष्ठ नेत्यांकडे लॉबिंग सुरू केले आहे. त्यामुळे ३४ वर्षांनंतर मिळणारी ही संधी अनेकांसाठी राजकीय कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याने ‘मिनी मंत्रालयात’ प्रवेशासाठी चुरस वाढली आहे..Akola Accident: तेल्हारा शेरी फाट्यावर भीषण अपघात; माळेगावच्या तीन अल्पवयीन मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू, आयशर अन् दुचाकीची समाेरासमाेर धडक! .राज्यात १९९२ नंतर जिल्हा परिषदांमधील स्वीकृत सदस्य घेण्याची पद्धत बंद झाली. आता ग्रामविकास विभागाच्या वतीने या प्रक्रियेला पुन्हा सुरुवात करण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रक्रियेला हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यासाठी कायद्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्याचे अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत..महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीतील स्वीकृत नगरसेवकांप्रमाणेच आता जिल्हा परिषदा आणि तालुकास्तरावरील पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्य नियुक्त होणार आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या कार्यकर्त्यांना प्रतिनिधित्वाची संधी मिळणार आहे. दरम्यान, निवडणुकीत थोडक्यात पराभव झालेल्यांनी किंवा उमेदवारी न मिळालेल्या इच्छुकांनी स्वीकृत सदस्यपदावर लक्ष केंद्रित केले आहे. अनेकांनी पक्षनेत्यांकडे शिष्टमंडळे नेऊन ताकद अजमावण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हानिहाय राजकीय समीकरणे, गटबाजी आणि स्थानिक नेतृत्वाची पसंती या साऱ्यांचा निवडींवर परिणाम होणार असल्याने पुढील काही दिवस राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण सत्ताकारणात ‘स्वीकृत’ या नव्या दारातून कोणाला संधी मिळते आणि कोणाची प्रतीक्षा वाढते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदांच्या ग्रामीण सत्तासमीकरणात नव्या पर्वाची सुरुवात होणार, यात शंका नाही..संख्याबळावर स्वीकृत संधीजिल्हा परिषदेत दहा निवडून आलेल्या सदस्यांमागे एक, तर पंचायत समितीत प्रत्येक पाच सदस्यांमागे एक स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता पक्षांच्या संख्याबळानुसारच स्वीकृत जागांचे गणित मांडले जात आहे. निवडून आलेल्या सदस्यसंख्येनुसार भाजपचे २७, राष्ट्रवादीचे २० आणि शिवसेनेचे १५ सदस्य असल्याने त्याच प्रमाणात स्वीकृत सदस्यपदाच्या संधींचे वाटप होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्गात बदल निश्चित! सोलापूर जिल्ह्यापासून नवा मार्ग, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला कसा असेल बदल...वरिष्ठांच्या नजरा मतांच्या आकड्यांवरनिवडणुकीतील जागावाटपाच्या वेळी अनेक इच्छुकांनी दंड थोपटत उघड नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, प्रत्येक पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनी असंतुष्टांना ‘स्वीकृत सदस्य’ पदाची संधी देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर संभाव्य बंडखोरी काही प्रमाणात आटोक्यात आली. त्यामुळे अनेकांनी तात्पुरती माघार घेत पक्षनिष्ठा जपण्याचा मार्ग स्वीकारला; परंतु ज्या ठिकाणी पक्षाचा अधिकृत उमेदवार पराभूत झाला, त्या ठिकाणच्या मतांच्या आकडेवारीवर वरिष्ठांनी बारकाईने नजर ठेवली आहे. पराभवाचा फरक, स्थानिक गटबाजीतील भूमिका आणि पक्षाशी निष्ठा याचा विचार करूनच वरिष्ठ पातळीवरून नावे निश्चित होण्याची शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.