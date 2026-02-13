Karad News : कऱ्हाडचे सुपुत्र अमोल होमकर सीआरपीएफचे महानिरीक्षक; जम्मूमध्ये घेतला पदभार

कऱ्हाड - येथील सुपुत्र व २००४ च्या भारतीय पोलिस सेवा दलातील अधिकारी अमोल विनायक ऊर्फ विनुकांत होमकर यांची केंद्रीय राखीव पोलिस दलात (सीआरपीएफ) महानिरीक्षकपदी नियुक्ती झाली. जम्मू येथे नुकताच त्यांनी पदभार घेतला. श्री. होमकर हे झारखंड केडरचे अधिकारी असून, झारखंड पोलिस दलात महानिरीक्षक (रेल्वे) म्हणून ते कार्यरत होते. तेथून त्यांना केंद्राने नवी जबाबदारी सोपवली आहे. .गृह मंत्रालयाने २६ डिसेंबरला पत्र पाठवून श्री. होमकर यांच्या सीआरपीएफमधील प्रतिनियुक्तीस मंजुरी दिल्याचे कळवले हाेते. श्री. होमकर हे सध्या झारखंड पोलिस दलात महानिरीक्षक (रेल्वे) पदावर कार्यरत होते.राज्य सरकारकडून कार्यमुक्त झाल्यानंतर त्यांनी काल जम्मू येथे महानिरीक्षकपदाचा कार्यभार स्वीकारला. श्री. होमकर हे झारखंड कॅडेरमधील गतिमान, कार्यक्षम आणि परिणामकारक अधिकारी म्हणून ओळखले जातात..कायदा-सुव्यवस्थेच्या कठीण परिस्थितीत तसेच नक्षलप्रभावित भागांत त्यांनी दाखवलेल्या नेतृत्वामुळे त्यांची केंद्राने विशेष दखल घेतली. झारखंड पोलिस दलात महानिरीक्षक ऑपरेशन्स म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी नक्षलविरोधी मोहिमांना वेग देत निर्णायक यश मिळवले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली बुढा पहाड, बुलबुल जंगल, पारसनाथ परिसर आणि झारखंडच्या त्रिसंधी भागांतून नक्षल प्रभाव संपुष्टात आणण्यात आला..एक कोटीच्या बक्षिसाचा वरिष्ठ नक्षल नेते प्रशांत बोस याला त्यांनी अटक केली. एक कोटीच्या इनामी नक्षलवादी प्रयाग मांझी ऊर्फ विवेक याचा चकमकीत खातमाही केला. अचूक गुप्तचर माहिती, प्रभावी समन्वय आणि मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्वामुळे झारखंडमधील नक्षल नेटवर्कला धक्का बसला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.