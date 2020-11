घटनेच्या यशाबाबत बाबासाहेबांनी इशारा दिला होताच; दुर्दैवाने 'माेदीं'कडून बळाचा वापर हाेतेय : पृथ्वीराज चव्हाण

सातारा : राज्यघटना चांगली असली तरी अंमलबजावणी करणाऱ्यांवर तिचे यश अवलंबून आहे, असा इशारा बाबासाहेबांनी दिला होता. दुर्दैवाने आज संविधान दिनाच्या दिवशीच पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांचा घटनादत्त आंदोलनाचा अधिकार मोदी सरकार पोलीस, सैन्याचा वापर करून चिरडून टाकत आहे असे ट्विट करीत आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी माेदी सरकारवर टीका केली आहे.

घटनेच्या निर्मितीसाठी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली 29 आॅगस्ट 1947 ला मसुदा समिती स्थापन झाली. तिने तयार केलेला अंतिम मसुदा 26 नाेव्हेंबरला घटना समितीने स्वीकारला. हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करण्यात येताे.

आज (गुरुवार) देशभरात संविधान दिन साजरा हाेत असताना काॅंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी माेदी सरकाराच्या कारभारा विषयी तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

Dr Ambedkar had warned, “however good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it”. Sadly, on this #ConstitutionDay2020 #FarmersProtest is being crushed by using barbed wires and water cannons on the borders of Delhi. pic.twitter.com/ElJObPZKFo

