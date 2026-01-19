Karad News: कऱ्हाडात होणार पब्लिक ॲड्रेस सिस्टिम कार्यान्वित; नगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव यांच्याकडून आढावा, सुरक्षिततेसाठी ठरणार उपयुक्त!

कऱ्हाड : शहरात सीसीटीव्हीसोबत कॅमेरे मोठ्या प्रमाणात बसविण्यात आले आहेत. त्या यंत्रणेला पब्लिक ॲड्रेस सिस्टिमची जोड देण्यासाठी पालिकेने फेरसर्व्हे सुरू केला आहे. पब्लिक ॲड्रेस सिस्टिम म्हणजेच, पीए यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे. नगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव यांनी त्याचा आढावा घेतला. नव्या कारभाऱ्यांकडून त्या यंत्रणेला चालना मिळण्याचे संकेत आहेत. वाहतूक कोंडी, सुरक्षिततेसह स्वच्छतेला प्राधान्य देण्याच्या उद्देशाने ती यंत्रणा शहरात कार्यान्वित करण्याचा मानस आहे..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...चार वर्षांपासून प्रतीक्षासुमारे चार वर्षांपूर्वी ही यंत्रणा बसवून कार्यान्वित केली जाणार होती. मात्र, अधिकारी व नगरसेवकांतील समन्वयाअभावी आणि त्यानंतर पालिका पदाधिकांऱ्याची मुदत संपल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी कागदावरच राहिली. अधिकाऱ्यांच्या वारंवार होणाऱ्या बदल्याही ती यंत्रणा कार्यान्वित करण्यास विलंब होण्यामागचे कारण आहे..वास्तविक, पालिका व पोलिस यांच्या बैठकीत ती यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यासाठी १० लाखांची तरतूद झाली होती. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याने कॅमेऱ्यांना पीए यंत्रणा कार्यान्वित झालीच नाही..यासाठी होईल वापरकऱ्हाडला प्रत्येक सिग्नल यंत्रणेसोबत किंवा तेथील कॅमेऱ्यासोबत पीए यंत्रणेचे नियोजन होते. ज्याचा वाहतूक कोंडी झाल्यावर चांगला वापर करण्याचे नियोजन होते. मात्र, तो निर्णय प्रत्यक्षात अमलातच आला नसल्याने मोठी कठीण स्थिती झाली..पीए सिस्टिम म्हणजे...पब्लिक ॲड्रेस सिस्टिमला मराठीत सार्वजनिक पत्ता प्रणाली असे म्हणतात. ती यंत्रणा मायक्रोफोन, ॲम्प्लिफायर, लाऊड स्पीकरसह संबंधित उपकरणांची असलेली इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली आहे. ती यंत्रणा कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी वापरली जाते. ज्यासाठी उद्घोषक, परफॉर्मर दूर अंतरावर किंवा मोठ्या क्षेत्रावर पुरेसे ऐकू येण्यासारखे असणे आवश्यक आहे. ठराविक ठिकाणी ही यंत्रणा सार्वजनिक वाहतूक सुरळीतसाठीही वापरली गेली आहे. वाहने आणि सुविधा आणि थेट किंवा रेकॉर्ड केलेले संगीत किंवा अन्य सूचनांचा त्यात समावेश असते. या प्रणालीत एकापेक्षा अधिक मायक्रोफोन किंवा अन्य ध्वनी स्रोत असतात. त्यात लाऊडस्पीकर समाविष्ट करता येतो..अशी आहे स्थितीसीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांना पीए यंत्रणा बसविण्याचे नियोजन कागदावरचवाहतूक कोंडीवरील उपायांच्या पोलिस-पालिकेच्या सयुक्तिक बैठकीत निर्णयाकडे दुर्लक्षपीए सिस्टिमची पोलिसांची आग्रही मागणी, तरीही पालिकेकडून दुर्लक्षपीए यंत्रणेसाठी पालिकेने केलेल्या १० लाखांची खर्चाची तरतूदही कागदावरचवाहतूक कोंडी हटविण्यासाठी पीए यंत्रणेचा होणार उपयोग.MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.असा होऊ शकतो वापरमोठ्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना देणेशाळा, महाविद्यालये किंवा कॉर्पोरेट कार्यालयांच्या परिसरात वापर शक्यधार्मिक स्थळे, बाजारपेठा आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या ठिकाणीही उपयोगीआपत्कालीन परिस्थितीतसह नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी सूचना देण्यासाठी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.