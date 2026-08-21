Pune Bengaluru Highway Incident: युवकाला तीन किलोमीटर फरफटत नेले; लिंब खिंडीजवळ वाहतूक ठप्प; महामार्गावर भरधाव कारचालकाचा थरार

आनेवाडी: पुणे-बंगळूर महामार्गावर आनेवाडी ते लिंब खिंडदरम्यान काल थरारक घटना घडली. एका कारला धक्का देऊन पुढे निघालेल्या जीप कारला आनेवाडी टोलनाक्यावर अडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका युवकाला कारचालकाने सीटबेल्टच्या साहाय्याने तब्बल तीन किलोमीटर लिंब खिंडीपर्यंत फरफटत नेल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. या घटनेनंतर संतप्त झालेल्या जमावाने कारची तोडफोड करत चालकासह दोघांना चांगलाच चोप दिला. .या प्रकारामुळे महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती. घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, पुण्याकडून सातारा बाजूकडे जाणाऱ्या एका आलिशान कारला (एमएच १२ जीझेड १९४६) पाठीमागून आलेल्या जीप कारने (एमएच १२ आरएफ ९१०१) धक्का देऊन वेगाने पुढे पळवली. दरम्यान, आलिशान कारमधील व्यक्तीने आनेवाडी येथील मित्र उमेश फरांदे यांना फोन करून टोलनाक्यावरून जाणाऱ्या या कारला अडवण्याची विनंती केली..Phaltan Crime Cases: फलटणमधील आठ गुन्हे उघड; ग्रामीण पोलिसांची कामगिरी; चार लाख ८० हजारांचा मुद्देमाल जप्त.त्यानुसार फरांदे यांनी आनेवाडी टोलनाक्यावर जीप कार अडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी जीप चालकाने अरेरावी करत सीटबेल्ट फरांदे यांच्या गळ्यात अडकवला आणि गाडी पुढे दामटली. फरांदे यांनी पाय कारमध्ये ठेवून अर्धा उघडलेल्या दरवाजाला एका हाताने घट्ट पकडले. चालक कार पळवत असताना फरांदे यांनी गाडी थांबवण्यासाठी चालकाकडे गयावया केली. मात्र, चालकाने ‘माझी गाडी अडवतोस, तुला बघतोच, ’ अशी धमकी देत त्यांना सीटबेल्टने ओढत लिंबखिंडीच्या दिशेने तब्बल तीन किलोमीटरपर्यंत फरफटत नेले..अखेर प्रसंगावधान राखत फरांदे यांनी चालत्या कारमधून उडी घेतल्याने त्यांचा जीव वाचला. दरम्यान, आलिशान कार चालकाने या जीप कारचा पाठलाग करत लिंबखिंड परिसरात महामार्गावर गाडी आडवी लावून तिला थांबवले. हा संपूर्ण थरार महामार्गावरील इतर वाहनचालकांनी पाहिल्याने काही वेळातच घटनास्थळी मोठा जमाव जमला. जमावाने कारमधील दोघांना बाहेर येण्यास सांगितले. .Prithviraj Chavan on PM Modi : देशात सत्ताबदल नक्की होईल, पण तो काँग्रेस पक्षामुळे नव्हे तर... पृथ्वीराज चव्हाण काय म्हणाले?.मात्र, जमाव आक्रमक झाल्याचे पाहून कारमधील कुरुण महनपती व संतोष गोपाल बसवेश्वरराय (रा. पुणे) हे गाडीतच बसून राहिले. संतप्त जमावाने कारच्या चारही बाजूंच्या काचांवर दगड मारून काचा फोडल्या आणि दोघांनाही बाहेर काढून मारहाण केली. घटनेची माहिती मिळताच भुईंज व सातारा तालुका पोलिसांनी केलेल्या हस्तक्षेपामुळे पुढील मोठा अनर्थ टळला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.