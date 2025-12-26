Khambatki Ghat : सलग सुट्ट्यांमुळे सातारा–पुणे महामार्गावरील खंबाटकी घाट जाम होणार? एकाच लेनमधून सुरू आहे वाहतूक, 'या' वळणावर अपघाताचाही धोका!

खंडाळा : सातारा–पुणे महामार्गावरील (Pune Satara Highway) खंबाटकी घाटात वाहतुकीची कोंडी ही नित्याची समस्या बनली आहे. सलग सुट्ट्यांमुळे या विकेंडला पुन्हा एकदा वाहनांची मोठी गर्दी (Khambataki Ghat Traffic Jam) होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..या परिस्थितीत भर घालणारा मुद्दा म्हणजे, गेल्या तीन–चार वर्षांपासून सुरू असलेले खंबाटकी घाटातील नवीन बोगद्याचे रखडलेले काम. या अपूर्ण कामामुळे पुण्याहून सातारा, तसेच साताऱ्याहून पुण्याकडे प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे..Long Weekend ला निघालात? सातारा–पुणे महामार्गावरील खंबाटकी घाटात मोठी वाहतूक कोंडी; खेड–शिवापूर टोलनाक्यावर काय स्थिती?.सध्या धोकादायक एस-आकाराच्या वळणावर केवळ एकाच लेनमधून वाहतूक सुरू आहे. या ठिकाणी उभारण्यात आलेले बॅरिकेट अनेक वाहनचालकांच्या लक्षात येत नाहीत. तसेच, रस्त्यावर स्पष्ट दिशादर्शक फलक नसल्यामुळे वाहनचालक गोंधळतात. परिणामी, वाहनांवरील नियंत्रण सुटून किरकोळ तसेच मोठे अपघात घडत असल्याचे चित्र वारंवार दिसून येते..या सर्वांचा मोठा त्रास वाहनचालक व प्रवाशांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे ज्या बाजूने वाहतूक वळविण्यात आली आहे, त्या ठिकाणी मोठे आणि स्पष्ट दिशादर्शक फलक बसवावेत, अशी मागणी वाहनचालकांकडून होत आहे..दरम्यान, या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भुईंज महामार्ग पोलिस प्रयत्नशील असून पोलीस उपनिरीक्षक शाम गोरड यांच्या नेतृत्वाखाली खंबाटकी घाटात वाहतूक पोलिसांचा कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.