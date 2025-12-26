सातारा

Khambatki Ghat : सलग सुट्ट्यांमुळे सातारा–पुणे महामार्गावरील खंबाटकी घाट जाम होणार? एकाच लेनमधून सुरू आहे वाहतूक, 'या' वळणावर अपघाताचाही धोका!

Traffic Congestion at Khambataki Ghat : खंबाटकी घाटात रखडलेल्या बोगदा कामामुळे वाहतूक कोंडी वाढली असून, अपघातांचा धोका वाढला आहे. विकेंडला वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
खंडाळा : सातारा–पुणे महामार्गावरील (Pune Satara Highway) खंबाटकी घाटात वाहतुकीची कोंडी ही नित्याची समस्या बनली आहे. सलग सुट्ट्यांमुळे या विकेंडला पुन्हा एकदा वाहनांची मोठी गर्दी (Khambataki Ghat Traffic Jam) होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

