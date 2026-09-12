सातारा

Gunjan Patil On Women Freedom : रुढी-परंपरांच्या नावाखाली महिलांवरच बंधने, स्त्रीला नकार देण्याचा अधिकार मिळावा; प्रसिद्ध कवयित्री गुंजन पाटील यांनी मांडलं परखड मत

Women’s Freedom: Real or Imaginary? - पुसेगावातील श्री सेवागिरी व्याख्यानमालेत गुंजन पाटील यांनी स्त्री स्वातंत्र्य, समान अधिकार आणि संधींवर भाष्य केले. रुढी-परंपरांच्या नावाखाली महिलांवरच बंधने लादली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Gunjan Patil on Gender Equality and Social Restrictions

Gunjan Patil on Gender Equality and Social Restrictions

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुसेगाव : रुढी-परंपरांच्या नावाखाली महिलांकडूनच महिलांवर बंधने लादली जातात. स्त्री-पुरुषांना समान अधिकार व समान संधी मिळाव्यात, असा विचार करणे म्हणजे, आजच्या काळात गुन्हा ठरल्यासारखी परिस्थिती आहे, असे प्रतिपादन प्रसिद्ध कवयित्री गुंजन पाटील यांनी व्यक्त केले.

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