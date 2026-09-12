Gunjan Patil On Women Freedom : रुढी-परंपरांच्या नावाखाली महिलांवरच बंधने, स्त्रीला नकार देण्याचा अधिकार मिळावा; प्रसिद्ध कवयित्री गुंजन पाटील यांनी मांडलं परखड मत

पुसेगाव : रुढी-परंपरांच्या नावाखाली महिलांकडूनच महिलांवर बंधने लादली जातात. स्त्री-पुरुषांना समान अधिकार व समान संधी मिळाव्यात, असा विचार करणे म्हणजे, आजच्या काळात गुन्हा ठरल्यासारखी परिस्थिती आहे, असे प्रतिपादन प्रसिद्ध कवयित्री गुंजन पाटील यांनी व्यक्त केले..येथे आयोजित ‘श्री सेवागिरी व्याख्यानमाले’त ‘स्त्री स्वातंत्र्य-वास्तविक की काल्पनिक?’ या विषयावर त्या बोलत होत्या. या वेळी मठाधिपती सुंदरगिरी महाराज, अध्यक्ष संतोष वाघ, विश्वस्त डॉ. सुरेश जाधव, रणधीर जाधव, संतोष ऊर्फ बाळासाहेब जाधव, सचिन देशमुख, गौरव जाधव यांच्यासह ग्रामपंचायत व ट्रस्टचे माजी पदाधिकारी उपस्थित होते..MPSC Exam Success Story : शेतकरी बापाची लेक अन् आई पोलिसात! जाधववाडीच्या निकिताची MPSC मध्ये गगनभरारी, महसूल सहाय्यकपदी निवड.पाटील म्हणाल्या, ‘‘स्त्रीवाद हा पुरुषविरोधी नसून पुरुषांना सोबत घेऊन समाजात सकारात्मक बदल घडविणारा असला पाहिजे. स्त्री हळवी आणि पुरुष कठोर असावा, अशी सामाजिक मानसिकता आहे. महिलांना कोणत्याही गोष्टीची सक्ती न करता स्वतःच्या आयुष्याबाबत निर्णय घेण्याचा व नकार देण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.