कोयनानगर (सातारा) : कोयना धरणांतर्गत (Koyna Dam) विभागात वाढलेला पाऊस व प्रतिसेकंद येणाऱ्या पाण्याची आवक लक्षात घेता, शुक्रवारी सकाळी साडेदहा वाजता धरणाचे सहा वक्र दरवाजे पाच फुटावरून आठ फूटवर उचलण्यात आले आहेत. या सहा वक्री दरवाजातून विनावापर ३३,०७१ क्युसेस व कोयना धरण पायथा वीजगृहातून वीजनिर्मिती करून २१०० क्युसेस असे प्रतिसेकंद ३५,१७१ क्युसेस पाणी सध्या पूर्वेकडे कोयना नदीपात्रात (Koyna and Krishna River) सोडण्यात आले आहे. (Rain Update Today 6 Door Of The Koyna Dam Were Lifted Eight Feet bam92)

धरणात सध्या प्रतिसेकंद सरासरी ८४,८७८ क्युसेस इतक्‍या पाण्याची आवक होत आहे, त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण वाढविण्यात येणार आहे. सरासरी प्रतिसेकंद ५० हजार क्युसेस पाणी पूर्वेकडे कोयना नदीपात्रात सोडण्याच्या शक्यता कोयना धरण व्यवस्थापनाकडून वर्तविण्यात आल्या आहेत. धरणात सध्या ८३.४३ टीएमसी पाणीसाठा व २१४५ फूट पाणी उंची झाली आहे‌.

Koyna Dam

रात्री काहीकाळ विश्रांती घेतलेल्या पावसाने शुक्रवारी सकाळी पुन्हा दमदार बरसायला सुरुवात केली आहे. कोयनानगरसह मिरगाव, ढोकावळे, कामरगाव, हुंबरणी घरांवर दरड कोसळली असून गावांना जाण्याच्या मार्गवरच दरड कोसळल्याने गावे संपर्कहीन झाली आहेत. तब्बल 15 लोक बेपत्ता झाल्याची माहितीही शासकीय सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. यात पाच लोकांना वाचविण्यात यश आले असून त्यांना शासकीय हेळवाक रूग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.

