सातारा

Success Story: महिलांमध्ये रेश्मा दडस राज्यात पहिली; माणच्या सुकन्येचे घवघवीत यश, पोलिस उपनिरीक्षक पदाला गवसणी

Success in Maharashtra PSI Exam: माण तालुक्याच्या टाकेवाडी गावातील रेश्मा जोतिराम दडस यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पोलिस उपनिरीक्षक परीक्षेत महिलांमध्ये राज्यात पहिला क्रमांक मिळविला.
दहिवडी : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या पोलिस उपनिरीक्षक (२०२४) या परीक्षेत माण तालुक्यातील टाकेवाडी या गावाची सुकन्या रेश्मा जोतिराम दडस हिने घवघवीत यश मिळविले आहे. या परीक्षेत रेश्मा ही महिलांमध्ये राज्यात पहिली आली आहे.

