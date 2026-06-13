सातारा - जागतिक घडामोडी, इंधन दरवाढ आणि कच्च्या मालाच्या टंचाईमुळे सातारा जिल्ह्यातील बांधकाम क्षेत्राला महागाईचा मोठा फटका बसला आहे. सिमेंट, स्टील (लोखंड), विटा आणि वाळू या प्रमुख बांधकाम साहित्याच्या किमतीत गेल्या काही महिन्यांत १५ ते २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे..परिणामी, सातारा शहर आणि ग्रामीण भागात स्वतःचे हक्काचे घर बांधण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. बँकांचे गृहकर्ज मर्यादित आणि वरून लागणारा अतिरिक्त खर्च यामुळे मध्यमवर्गीयांना घर बांधताना मोठी आर्थिक कसरत करावी लागणार आहे.जिल्ह्यात पूर्वी प्रतिबॅग ३०० रुपयांना मिळणारे सिमेंट आता ३४० ते ३५० रुपयांच्यावर गेले आहे, तर सर्वाधिक वाढ स्टीलच्या दरात झाली आहे. ४५ ते ५० हजार रुपये प्रतिटन मिळणारे स्टील आता थेट ६० ते ६५ हजार रुपयांवर पोहोचले आहे. ट्रान्स्पोर्टचा वाढलेला खर्च आणि मजुरीतील वाढ यामुळे विटा आणि खडीचे दरही वाढले आहेत..या दरवाढीमुळे जिल्ह्यात सर्वसाधारणपणे एक हजार स्क्वेअर फुटांचे घर बांधण्याचा खर्च तब्बल २.५ ते तीन लाख रुपयांनी वाढला आहे. जो बांधकाम खर्च पूर्वी साधारण १५ ते १६ लाख रुपये येत होता, तो आता १८ ते १९ लाख रुपयांवर गेला आहे. बँकांचे गृहकर्ज मर्यादित असल्याने आणि वरून लागणारा अतिरिक्त खर्च यामुळे मध्यमवर्गीयांना घर बांधताना मोठी आर्थिक कसरत करावी लागत असून, अनेकांनी घरांची बांधकामे तूर्तास थांबवली आहेत..शासनाकडून उपाययोजना आवश्यकबांधकाम साहित्याच्या दरवाढीमागील कारणांचा जिल्हास्तरीय अभ्यास करून वाळू, खडी आणि सिमेंट पुरवठा साखळीतील अडचणी दूर करणे, कृत्रिम टंचाईवर कारवाई करणे, तसेच मध्यमवर्गीयांसाठी विशेष गृहसाहाय्य व व्याज सवलत योजना राबविणे आवश्यक आहे. अन्यथा सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न दिवसेंदिवस अधिक महाग होत जाणार आहे..खर्च कमी करण्यासाठीबांधकामाचा अंतिम आराखडा आधीच निश्चित करणेसिमेंट व स्टीलची एकरकमी खरेदी करणेअनावश्यक इंटिरिअर व सजावटीवरील खर्च टाळणेस्थानिक पातळीवरील दर्जेदार साहित्य वापरणेअनुभवी अभियंता व ठेकेदाराची मदत घेणेटप्प्याटप्प्याने बांधकाम पूर्ण करणे.गेल्या काही वर्षांत सिमेंट, स्टील, वाळू, खडी, वीज, मजुरी, तसेच विविध परवानग्यांशी संबंधित खर्चामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे बांधकामाचा एकूण खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, त्याचा परिणाम घरांच्या किमतींवर होणे अपरिहार्य आहे. शासनाने कच्च्या मालाचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे, मंजुरी प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे आणि परवडणाऱ्या गृहप्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.- राजेश देशमुख, माजी अध्यक्ष, बिल्डर्स असोसिएशन, सातारा.साहित्यांचे दर वाढल्याने बांधकामाचे दरही वाढले आहेत. त्या प्रमाणात फ्लॅटचे दर वाढलेले नाहीत. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत, तसेच कामगारांचे दरही वाढले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात फ्लॅटचे दरही वाढणार आहेत.- तेजस जगताप, विसावा ग्रुप, सातारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.