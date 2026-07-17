सातारा

Satara News: रिंगणी अश्व धावले; वारकरी आनंदले! चांदोबाचा लिंबमध्ये माउलींच्या सोहळ्यातील पहिले उभे रिंगण उत्साहात, तरडगावात भक्तीचा महासागर

Ashadhi Wari 2026 Ringan ceremony at Taradgaon: चांदोबाचा लिंब येथे संत ज्ञानेश्वर माउलींच्या पालखी सोहळ्यातील पारंपरिक उभ्या रिंगणात दोन्ही अश्वांची अद्भुत दौड, माउली-माउलीच्या घोषात लाखो वारकऱ्यांनी भक्तीचा महासागर अनुभवला.
Devotion Peaks at Taradgaon: First Standing Ringan of Sant Dnyaneshwar Palkhi Draws Lakhs of Warkaris

Devotion Peaks at Taradgaon: First Standing Ringan of Sant Dnyaneshwar Palkhi Draws Lakhs of Warkaris

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सकाळ वृत्तसेवा
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-अमोल काकडे

तरडगाव : टाळ मृदुंगाचा गजर, हरिनामाचा जयघोष सुरू असतानाच माउलींचा व स्वाराचा असे दोन्ही अश्व एकामागून एक दौडले आणि माउली.. माउली.. नावाचा जयघोष सुरू झाला. अशा भक्तिपूर्ण वातावरणात संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वरी माउलींच्या पालखी सोहळ्यातील पहिले उभे रिंगण चांदोबाचा लिंब, तरडगाव येथे परंपरागत पद्धतीने मोठ्या उत्साहात झाले. यावेळी लाखो भाविकांची उपस्थिती होती. रिंगणानंतर सायंकाळी पालखी सोहळा तरडगाव मुक्कामी विसावला.

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