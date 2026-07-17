Satara News: रिंगणी अश्व धावले; वारकरी आनंदले! चांदोबाचा लिंबमध्ये माउलींच्या सोहळ्यातील पहिले उभे रिंगण उत्साहात, तरडगावात भक्तीचा महासागर

-अमोल काकडेतरडगाव : टाळ मृदुंगाचा गजर, हरिनामाचा जयघोष सुरू असतानाच माउलींचा व स्वाराचा असे दोन्ही अश्व एकामागून एक दौडले आणि माउली.. माउली.. नावाचा जयघोष सुरू झाला. अशा भक्तिपूर्ण वातावरणात संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वरी माउलींच्या पालखी सोहळ्यातील पहिले उभे रिंगण चांदोबाचा लिंब, तरडगाव येथे परंपरागत पद्धतीने मोठ्या उत्साहात झाले. यावेळी लाखो भाविकांची उपस्थिती होती. रिंगणानंतर सायंकाळी पालखी सोहळा तरडगाव मुक्कामी विसावला..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.लोणंद- फलटण मार्गावर दुपारी अडीच वाजता सर्दीचा ओढा, कापडगाव येथे फलटण तालुक्याच्या सीमेवर सोहळ्याचे फलटण तालुक्याच्या वतीने स्वागत करण्यात आले. त्यावेळी पंचायत समितीच्या सभापती शिवांजली भोसले, उपसभापती अमोल सस्ते, आमदार सचिन पाटील, माजी जिल्हाध्यक्ष संजीवराजे नाईक- निंबाळकर, माजी आमदार दीपक चव्हाण, प्रांताधिकारी प्रियंका आंबेकर, तहसीलदार अभिजित पाटील, अभिजित नाईक- निंबाळकर, जिल्हा परिषदेचे सदस्य गिरीश बनकर, पंचायत समितीचे सदस्य राहुल नरुटे, योगिता गायकवाड, दत्ता अनपट, प्रवीण खताळ, कापडगावचे उपसरपंच रामभाऊ केसकर, माजी उपसरपंच दीपक गायकवाड, पराग इनामदार, प्रशांत गायकवाड आदी उपस्थित होते..चांदोबाचा लिंब येथे पालखी सोहळा दुपारी चारनंतर दाखल झाला. उभ्या रिंगणासाठी राजाभाऊ चोपदार, बाळासाहेब चोपदार यांनी रिंगण लावून घेतले. सायंकाळी सव्वाचार वाजता रिंगणासाठी अश्व सोडण्यात आले. अश्वापुढील २७ दिंड्या पार करून रथाच्या दिशेने धावत गेले. वारकऱ्यांच्या मुखी माउली.. माउली.. नावाचा जयघोष आणि साथीला टाळ मृदुंगाचा गजर सुरू होता. अशा वातावरणातच स्वारांचा आणि माउलींचा अश्व रथामागे २० दिंड्यांपर्यंत जाऊन पुन्हा माउलींच्या रथाकडे निघाला. दोन्ही अश्व माउलींना प्रदक्षिणा घालून व नारळ प्रसाद घेऊन गर्दीतून वाट काढत सोहळ्याच्या अग्रभागी पोहोचले. अश्व पुढे जात असताना त्यांच्या पायाखालची माती मस्तकी लावून वारकरी माउली नामाचा जयघोष करत होते..रिंगण सोहळा झाल्यानंतर पालखी सोहळा तरडगावकडे मार्गस्थ झाला. सोहळ्यासाठी आणि माउलींचे दर्शन घेण्यासाठी लोणंद, कापडगाव, चव्हाणवाडी, आरडगाव, परहर खुर्द, हिंगणगाव, रावडी, माळेवाडी, शिंदेवाडी आदी गावांसह लाखो भाविकांची उपस्थिती होती. लोणंद ते तरडगाव या वाटचालीत विविध ग्रामपंचायतीचे सरपंच पदाधिकारी व भाविकांनी माउलींच्या सोहळ्याचे स्वागत करून दर्शन घेतले..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.ग्रामपंचायतीकडून स्वागतपालखी सोहळ्याचे तरडगाव ग्रामपंचायतीच्या वतीने जोरदार स्वागत करण्यात आले. माउलींचा सोहळा आप्पासाहेब चाफळकर कमानीच्या समोर पोचल्यावर गावकऱ्यांनी रथातून पालखी खांद्यावर घेतली. पालखीच्या ग्राम प्रदक्षिणेसाठी तरुण मंडळी सरसावली. याचदरम्यान माजी सभापती वसंत गायकवाड, पंचायत समिती सदस्य योगिता गायकवाड, सरपंच अतुल गायकवाड, दीपक गायकवाड, राजेंद्र गायकवाड, प्रशांत गायकवाड, विजय शहा, महावीर शहा, संतोष कुंभार, महेश गायकवाड, किरण गायकवाड यांच्यासह विविध संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या वेळी विठ्ठल मंदिर, पवारवाडा येथे पवार बंधू, चाफळकरवाडा येथे अरविंद चाफळकर व प्रकाश चाफळकर यांच्या कुटुंबीयांच्या वतीने गौरव, पुष्कर, श्रीनिवास, ऋषिकेश यांनी पाद्य पूजा केली. बापूबुवा मठ येथेही पाद्य पूजा करून ग्राम प्रदक्षिणा घालून पालखी सोहळा तळावर पोचला. त्यानंतर आरती झाली आणि माउलींचा सोहळा तरडगावनगरीत विसावला. कृष्णात चोपदार, कल्पेश चोपदार ही नवीन पिढी पालखी सोहळ्यात सहभागी झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.