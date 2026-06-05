सातारा

Sahyadri Sugar Factory : सह्याद्री बचाव समितीचा कारखाना प्रशासनाला इशारा; अन्यायकारक निर्णय मागे घेण्याची केली मागणी

कारखान्याच्या निवडणुकीवेळी सभासदांना मोफत व घरपोच साखर देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
Sahyadri Bachav Samiti statement give to vishwajeet shinde

Sahyadri Bachav Samiti statement give to vishwajeet shinde

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोपर्डे हवेली - सह्याद्री सहकारी साखर कारखान्याच्या सभासद व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने स्थापन करण्यात आलेल्या सह्याद्री बचाव समितीने कारखान्याचे कार्यकारी संचालक विश्वजित शिंदे यांना निवेदन देऊन सभासदांवर अन्याय करणारे निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा भविष्यात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे.

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Sugar Factory