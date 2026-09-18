Sahyadri Sugar Mill: सह्याद्री साखर कारखान्याच्या वार्षिक सभेत सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने; घोषणाबाजी, गदारोळ आणि तणावपूर्ण वातावरण

कऱ्हाड : यशवंतनगर (ता. कऱ्हाड, जि.सातारा) येथील सह्याद्री साखर कारखान्याच्या वार्षिक सभेत सत्ताधारी- विरोधक आमनेसामने आल्याने काहीकाळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. आमदार मनोज घोरपडे, आमदार धैर्यशील कदम समर्थकांसह कारखान्यावर सभास्थळी आले. या वेळी कारखान्याचे अध्यक्ष व माजी मंत्री बाळासाहेब गटाचे समर्थक, तसेच आमदार घोरपडे, आमदार कदम समर्थकांत झालेल्या जोरदार घोषणाबाजीने तणावपूर्ण वातावरण झाले..घोषणाबाजीमुळे सभास्थळी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. पोलिसांनी मध्यस्थी करत दोन्ही गटांना थोपवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आमदार घोरपडे व आमदार कदम सभास्थळी थांबून राहिले. यादरम्यान कारखान्याचे अध्यक्ष पाटील यांनी सभेचे कामकाज सुरूच ठेवले. सभा सुरू असताना घोषणाबाजी सुरू असल्याने तणाव वाढला. काही ठराव झाल्यानंतर गदारोळ थांबत नसल्याने अध्यक्ष पाटील यांनी सर्व ठराव मंजूर झाल्याचे घोषित करून सभा संपल्याचे जाहीर केले. दरम्यान, आमदार घोरपडे, श्री. कदम सभास्थळी थांबूनच होते. पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील यांनी मध्यस्थी करत आमदार घोरपडे, आमदार कदमांना सभास्थळावरून जाण्याची विनंती केली. काही काळानंतर दोघेही समर्थकांसह सभास्थळापासून कारखान्याच्या मुख्य गेटवर गेले. तेथे त्यांनी समांतर सभा घेत कारखान्याच्या सभेत झालेल्या प्रकाराचा निषेध नोंदवला. दरम्यान, कारखान्याचे अध्यक्ष पाटील यांनी कारखान्याच्या इतिहासातील आजचा काळा दिवस असल्याचे सांगून विरोधकांनी सभा उधळण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला..सह्याद्रीच्या सभेत अनेक वर्षांनी गदारोळदोन्ही गटांकडून घोषणाबाजीने तणावसभेदरम्यान राजकीय शक्तिप्रदर्शनविरोधकांची गेटवर समांतर सभाअध्यक्षांचा काळा दिवस म्हणत विरोधकांवर आरोपपोलिसांच्या मध्यस्थीने निवळला तणाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.