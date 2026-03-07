सातारा

Sairaj Patil UPSC Success : इंग्रजीचं टेन्शन विसरा! कराडच्या पठ्ठ्यानं मराठीतून शिकून यूपीएससीत मारली बाजी; 545 वी रँक मिळवत झाला IPS

SaiRaj Patil Achieves UPSC Success from Marathi Medium : कराडच्या साईराज पाटीलने मराठी माध्यमातून शिक्षण घेत UPSC परीक्षेत देशात 545 वी रँक मिळवली.
Karad student IPS officer UPSC rank

हेमंत पवार
कराड (सातारा) : इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेतल्यास केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पास होणे सोपे असते, असा अनेकांच्या मनात न्यूनगंड असतो. मात्र, येथील साईराज पंडित पाटील (SaiRaj Patil UPSC Success Story) याने हा समज खोटा ठरवत मराठी माध्यमातून शिक्षण घेऊनही केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचा मान पटकावला.

