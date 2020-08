सातारा जिल्ह्यातील 533 नागरिकांचे नमुने पाठविले तपासणीला

सातारा : सातारा जिल्ह्यात विविध रुग्णालयात आणि कोरोना केअर सेंटरमध्ये उपचार घेत असलेल्या 332 नागरिकांना दहा दिवसांनतर घरी सोडण्यात आले आहे. याबरोबरच 533 जणांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी दिली. विविध रुग्णालयात आणि कोरोना केअर सेंटरमधून डिस्चार्ज देऊन घरी सोडण्यात आलेल्या नागरिकांमध्ये जावली तालुक्यातील 8, कराडतालुक्यातील 146, खंडाळा तालुक्यातील 7, खटाव तालुक्यातील 14, कोरेगांव तालुक्यातील 39, महाबळेश्वर तालुक्यातील 3, माण तालुक्यातील 13, पाटण तालुक्यातील 7, फलटण तालुक्यातील 26, सातारा तालुक्यातील 62, वाई तालुक्यातील 7 असे एकूण 332 नागरिकांचा समावेश आहे.



533 जणांचे नमुने पाठविले तपासणीला.... क्रांतीसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालय सातारा येथील 9, वेणूताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालय कराड 66, फलटण 11, कोरेगांव 40, वाई 18, खंडाळा 56, रायगांव 20, पानमळेवाडी 42, मायणी 50, महाबळेश्वर 19, पाटण 18, दहिवडी 52, ढेबेवाडी 28 व कृष्णा मेडिकल कॉलेज कराड 104 असे एकूण 533 जणांचे नमुने तपासणीला पाठविण्यात आले आहेत, अशी माहितीही जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी दिली. संपादन - सुस्मिता वडतिले

