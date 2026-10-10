Sangli Drought: सांगली जिल्ह्यात दुष्काळाच्या झळा तीव्र; दुष्काळी तालुक्यांतील पाणीसाठा घटला, टँकरची संख्या वाढवावी लागणार

सांगली: ‘एल निनो’च्या संभाव्य प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात दुष्काळाच्या झळा तीव्र होऊ लागल्या आहेत. जिल्ह्यातील ८३ तलावांमध्ये अवघा ३० टक्के पाणीसाठा शिल्लक असून, गतवर्षीच्या तुलनेत त्यात तब्बल ६५ टक्क्यांची घट झाली आहे. परिणामी, सध्या ४० गावे आणि २८५ वाड्यांना ३७ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. परतीचा पाऊसही पुरेसा न झाल्याने आगामी काळात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे.यंदा ‘एल निनो’चा प्रभाव जाणवण्याचा अंदाज हवामानतज्ज्ञांनी वर्तवला होता. मात्र, जुलैमध्ये झालेल्या पावसामुळे धरणांतील पाणीसाठ्यात वाढ झाली. ऑगस्टपासून पावसाने पाठ फिरवल्याने परिस्थिती बदलली आहे. धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा असला, तरी दुष्काळी तालुक्यांतील टंचाईची तीव्रता लक्षात घेऊन पाण्याचे नियोजन करावे लागत आहे..जत, खानापूर, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि तासगाव या दुष्काळी तालुक्यांतील तलावांमध्ये अल्प पाणीसाठा आहे. या पाच तालुक्यांतील एकूण ६६ पैकी ५० तलावांमधील पाणीसाठ्याची स्थिती बिकट झाली आहे. यापैकी २३ तलावांमध्ये मृत पाणीसाठा असून, १० तलाव कोरडे पडले आहेत. जत तालुक्यात अवघा एक टक्का उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. तासगाव तालुक्यात हे प्रमाण नऊ टक्के, तर कवठेमहांकाळ आणि आटपाडी तालुक्यांत अनुक्रमे २२ आणि २९ टक्के आहे.जुलैमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने कोयना आणि वारणा धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रातही चांगला पाऊस झाला. त्यामुळे ही धरणे भरली आहेत. मात्र, दुष्काळी तालुक्यांतील तलावांची स्थिती याउलट आहे. गतवर्षी याच काळात जिल्ह्यातील तलावांमध्ये ९५ टक्के पाणीसाठा होता. त्या तुलनेत यंदा केवळ ३० टक्के साठा शिल्लक आहे. त्यामुळे आगामी काळात पाणीटंचाईचे संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे..दुष्काळी तालुक्यांत ६६ तलावजिल्ह्यात एकूण ८३ तलाव असून, त्यात पाच मध्यम आणि ७८ लघुप्रकल्पांचा समावेश आहे. यापैकी ६६ तलाव कवठेमहांकाळ, जत, आटपाडी, खानापूर आणि तासगाव या पाच तालुक्यांत आहेत. सध्या यांपैकी २३ तलावांमध्ये मृत पाणीसाठा आहे, तर १० तलाव कोरडे पडले आहेत. अन्य १७ तलावांमध्ये २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाणीसाठा आहे. त्यामुळे या पाच तालुक्यांतील ६६ पैकी ५० तलावांमध्ये पाणीसाठा अत्यल्प आहे.३७ टँकरद्वारे पाणीपुरवठापावसाळ्यातच जिल्ह्यातील दुष्काळी भागात पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. सध्या जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि तासगाव या चार तालुक्यांतील ४० गावे आणि २८५ वाड्यांना ३७ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. जत तालुक्यात सर्वाधिक ३२ गावे आणि २३० वाड्या टंचाईग्रस्त आहेत. या भागात ३० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. टंचाईग्रस्त गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी २६ विंधन विहिरी आणि विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत..यंदा ‘एल निनो’चा प्रभाव जाणवण्याचा अंदाज हवामानतज्ज्ञांनी वर्तवला होता. मात्र, जुलैमध्ये झालेल्या पावसामुळे धरणांतील पाणीसाठ्यात वाढ झाली. ऑगस्टपासून पावसाने पाठ फिरवल्याने परिस्थिती बदलली आहे. धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा असला, तरी दुष्काळी तालुक्यांतील टंचाईची तीव्रता लक्षात घेऊन पाण्याचे नियोजन करावे लागत आहे.जत, खानापूर, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि तासगाव या दुष्काळी तालुक्यांतील तलावांमध्ये अल्प पाणीसाठा आहे. या पाच तालुक्यांतील एकूण ६६ पैकी ५० तलावांमधील पाणीसाठ्याची स्थिती बिकट झाली आहे. यापैकी २३ तलावांमध्ये मृत पाणीसाठा असून, १० तलाव कोरडे पडले आहेत. जत तालुक्यात अवघा एक टक्का उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. तासगाव तालुक्यात हे प्रमाण नऊ टक्के, तर कवठेमहांकाळ आणि आटपाडी तालुक्यांत अनुक्रमे २२ आणि २९ टक्के आहे..जुलैमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने कोयना आणि वारणा धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रातही चांगला पाऊस झाला. त्यामुळे ही धरणे भरली आहेत. मात्र, दुष्काळी तालुक्यांतील तलावांची स्थिती याउलट आहे. गतवर्षी याच काळात जिल्ह्यातील तलावांमध्ये ९५ टक्के पाणीसाठा होता. त्या तुलनेत यंदा केवळ ३० टक्के साठा शिल्लक आहे. त्यामुळे आगामी काळात पाणीटंचाईचे संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे.दुष्काळी तालुक्यांत ६६ तलावजिल्ह्यात एकूण ८३ तलाव असून, त्यात पाच मध्यम आणि ७८ लघुप्रकल्पांचा समावेश आहे. यापैकी ६६ तलाव कवठेमहांकाळ, जत, आटपाडी, खानापूर आणि तासगाव या पाच तालुक्यांत आहेत. सध्या यांपैकी २३ तलावांमध्ये मृत पाणीसाठा आहे, तर १० तलाव कोरडे पडले आहेत. अन्य १७ तलावांमध्ये २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाणीसाठा आहे. त्यामुळे या पाच तालुक्यांतील ६६ पैकी ५० तलावांमध्ये पाणीसाठा अत्यल्प आहे..३७ टँकरद्वारे पाणीपुरवठापावसाळ्यातच जिल्ह्यातील दुष्काळी भागात पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. सध्या जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि तासगाव या चार तालुक्यांतील ४० गावे आणि २८५ वाड्यांना ३७ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. जत तालुक्यात सर्वाधिक ३२ गावे आणि २३० वाड्या टंचाईग्रस्त आहेत. या भागात ३० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. टंचाईग्रस्त गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी २६ विंधन विहिरी आणि विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत.जिल्ह्यातील पाणीप्रकल्पांवर दृष्टिक्षेपएकूण प्रकल्प ८३पूर्ण भरलेले प्रकल्प ५५० टक्क्यांपेक्षा अधिक साठा १५२५ ते ५० टक्के साठा १३२५ टक्क्यांपेक्षा कमी साठा १७कोरडे तलाव १०मृत पाणीसाठा असलेले तलाव २३दुष्काळी तालुक्यांतील पाणीटंचाईची स्थिती तालुका गावे वाड्या टँकर लोकसंख्या पशुधनजत ३२ २३० ३० ६४,३३७ ०कवठेमहांकाळ १ ८ १ १,८३४ ०आटपाडी ६ ४१ ५ १०,३१८ ८,३०१तासगाव १ ६ १ ८५५ ०एकूण ४० २८५ ३७ ७७,३४४ ८,३०१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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