सातारा

Koyna Dam : सांगली पाटबंधारे विभागाच्या मागणीनुसार कोयना धरणातून पाण्याचा विसर्ग

कऱ्हेपिकांना दिलासा देण्यासाठी सांगली पाटबंधारे विभागाच्या मागणीनुसार कोयना धरणातून १ हजार ५० क्यूसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू, स्थिर पाणीसाठा १०४.०६ टीएमसी
Koyna Dam

Koyna Dam

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हेमंत पवार

कराड : कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात पावसाने गेल्या आठवड्यापासून पूर्णपणे उघडीप दिली आहे. त्यामुळे धरणातील पाणी पातळी स्थिर असून धरणात सध्या 104.06 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. सातारा व सांगली जिल्ह्यात पावसाने उघडीप दिल्याने सध्या खरीप हंगामातील पिकांना पाण्याची आवश्यकता आहे. सांगली पाटबंधारे विभागाने केलेल्या मागणीनुसार कोयना धरणाच्या पायथा वीज गृहातून आज रविवारी सकाळी आठ वाजता 1 हजार 50 क्यूसेक पाणी कोयना नदीपात्रात सोडण्यास प्रारंभ करण्यात आला आहे.

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