Koyna Dam : सांगली पाटबंधारे विभागाच्या मागणीनुसार कोयना धरणातून पाण्याचा विसर्ग

हेमंत पवारकराड : कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात पावसाने गेल्या आठवड्यापासून पूर्णपणे उघडीप दिली आहे. त्यामुळे धरणातील पाणी पातळी स्थिर असून धरणात सध्या 104.06 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. सातारा व सांगली जिल्ह्यात पावसाने उघडीप दिल्याने सध्या खरीप हंगामातील पिकांना पाण्याची आवश्यकता आहे. सांगली पाटबंधारे विभागाने केलेल्या मागणीनुसार कोयना धरणाच्या पायथा वीज गृहातून आज रविवारी सकाळी आठ वाजता 1 हजार 50 क्यूसेक पाणी कोयना नदीपात्रात सोडण्यास प्रारंभ करण्यात आला आहे..कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात 29 जून पासून टप्प्याटप्प्याने झालेल्या पावसाने कोयना धरण पूर्ण क्षमतेने भरले आहे. मात्र गेल्या आठवड्यापासून कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात पावसाने पूर्णपणे उघडीप दिल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे धरणातील पाणीची आवकही स्थिर आहे. कोयना धरणात सध्या 104.06 टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. काल शनिवारी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून आज रविवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंत नवजा येथे फक्त 12 मिलिमीटर पावसाचे नोंद झाली आहे तर कोयनानगर व महाबळेश्वर येथे पावसाने उघडीप दिल्याचे धरण व्यवस्थापनाने दिलेल्या आकडेवारीवरून दिसत आहे..सातारा व सांगली जिल्ह्यात दोन आठवड्यापासून पावसाने उघडीप दिली आहे. त्यामुळे खरीप हंगामातील पिकांना पाण्याची आवश्यकता आहे. त्याचा विचार करून सांगली पाटबंधारे विभागाने कोयना धरणातून पाणी सोडण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार कोयना धरण व्यवस्थापनाने धरणाच्या पायथा वीज गृहातून 1 हजार 50 क्यूसेक पाणी कोयना नदीपात्रात सोडण्यास आज रविवारी सकाळी आठ वाजल्यापासून प्रारंभ केला आहे. त्यामुळे खरिपातील पिकांना जीवदान मिळण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.