सातारा

Youth Congress Protest in Karad Against Sanjay Gaikwad : शेतकऱ्यांच्या वक्तव्याचा निषेध; कऱ्हाडमध्ये आमदार संजय गायकवाड यांच्या पुतळ्याला मांसाचे तुकडे अडकवत युवक काँग्रेसचे आक्रमक आंदोलन

Stray Dogs Tear Effigy in Chawk : भर चौकात पुतळ्याचे कुत्र्यांनी तोडले लचके; आमदार गायकवाडांनी जाहीर माफी मागितली नाही तर लढा तीव्र करण्याचा इशारा
Protesting remarks on farmers and demanding a public apology.

Protesting remarks on farmers and demanding a public apology.

Sakal

Vinayan
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कऱ्हाड : शेतकऱ्यांबाबत आमदार संजय गायकवाड यांनी केलेल्या अपमानास्पद वक्तव्याच्या निषेधार्थ कऱ्हाडमध्ये युवक काँग्रेसने आक्रमक आंदोलन केले. आंदोलनासाठी आणलेल्या आमदार गायकवाड यांच्या पुतळ्याला मांसाचे तुकडे अडकवण्यात आले होते. भर चौकात त्या पुतळ्याचे कुत्र्यांनी लचके तोडल्याने आंदोलनातील प्रसंग लक्षवेधी ठरला.

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