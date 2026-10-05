सातारा

Satara Girl Death : सेकंदाच्या रागात उद्ध्वस्त झालं कुटुंब! साताऱ्यात शिक्षक बापानं 17 वर्षाच्या पोरीला क्रिकेटच्या बॅटनं संपवलं; मृत्यूनंतर पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न?

Satara 17-Year-Old Girl Death Case : साताऱ्यात कौटुंबिक वादातून १७ वर्षीय आर्या कदम हिचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. वडिलांनी क्रिकेट बॅटने मारहाण केल्याचा आरोप असून पोलिस तपास सुरू आहे.
Satara 17-year-old girl death case

Satara 17-year-old girl death case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सातारा : मुलांनी चुकीच्या संगतीपासून दूर राहावे, व्यसनांच्या आहारी जाऊ नये आणि शिस्तीत राहावे, यासाठी पालक सातत्याने प्रयत्न करत असतात. मात्र, सातारा जिल्ह्यातील एका घटनेत कौटुंबिक वादाने अत्यंत गंभीर वळण घेतल्याचे समोर आले आहे. १७ वर्षीय आर्या पुरुषोत्तम कदम हिचा वडिलांनी केलेल्या मारहाणीत मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

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