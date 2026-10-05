Satara Girl Death : सेकंदाच्या रागात उद्ध्वस्त झालं कुटुंब! साताऱ्यात शिक्षक बापानं 17 वर्षाच्या पोरीला क्रिकेटच्या बॅटनं संपवलं; मृत्यूनंतर पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न?

सातारा : मुलांनी चुकीच्या संगतीपासून दूर राहावे, व्यसनांच्या आहारी जाऊ नये आणि शिस्तीत राहावे, यासाठी पालक सातत्याने प्रयत्न करत असतात. मात्र, सातारा जिल्ह्यातील एका घटनेत कौटुंबिक वादाने अत्यंत गंभीर वळण घेतल्याचे समोर आले आहे. १७ वर्षीय आर्या पुरुषोत्तम कदम हिचा वडिलांनी केलेल्या मारहाणीत मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, आर्या कदम हिचा वडिलांसोबत शनिवारी वाद झाला होता. पुरुषोत्तम कदम हे शिक्षक असून ते कडक शिस्तीचे असल्याचे सांगितले जात आहे. आर्याला गेल्या काही काळापासून चुकीची संगत लागल्याने तसेच ती व्यसनाच्या आहारी जात असल्याने तिच्या आई-वडिलांना चिंता होती. आर्याची आईदेखील शिक्षिका आहे..मोबाईल आणि टीव्हीच्या वापरावरून वादआर्या मोबाईल आणि टीव्हीचा मोठ्या प्रमाणात वापर करत असल्याने तिच्या वडिलांनी तिला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यातून दोघांमध्ये वाद निर्माण झाला. वाद वाढल्यानंतर आर्याने वडिलांवर हल्ला केल्याचे सांगितले जात आहे..Sangli Crime : ईश्वरपूर हादरले! लॉजवर नेऊन शीतपेयातून दारू पाजून महाविद्यालयीन तरुणीवर दोघांकडून जबरदस्तीने बलात्कार; मारहाण करत जिवे मारण्याचीही धमकी.या प्रकारामुळे संतापलेल्या वडिलांनी आर्याला मारहाण केली. याचवेळी क्रिकेटच्या बॅटने तिच्या पायावर आणि डोक्यावर मार लागला. डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यानंतर आर्या जमिनीवर कोसळली. त्यानंतर तिची प्रकृती गंभीर झाली..मृत्यूनंतर पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न?आर्याचा मृत्यू झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर तिच्या वडिलांनी रक्त साफ करून घटनेचे पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचा पोलिसांचा संशय आहे. रविवारी सकाळी आर्या बेशुद्ध असल्याची माहिती देण्यात आली. मात्र, या घटनेबाबत पोलिसांना संशय आल्याने त्यांनी घटनास्थळी पंचनामा केला..Ichalkaranji Powerloom Factory Accident : कामावर गेलेल्या माऊलीवर काळाचा घाव! खोतवाडीत यंत्रमागावर कांडी भरताना ओढणी अडकून 36 वर्षीय महिलेचा मृत्यू.पोलिसांच्या चौकशीत घटनेचे धक्कादायक सत्य समोर आले. चौकशीदरम्यान पुरुषोत्तम कदम यांनी आर्याला मारहाण केल्याची कबुली दिल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. या घटनेमुळे काही क्षणांच्या रागातून संपूर्ण कुटुंबावर मोठे संकट कोसळल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिसांकडून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.