सातारा

Satara Accident : मित्रांसोबत पार्टीसाठी गेलेला युवक 400 फूट खोल दरीत पडून गंभीर जखमी; कास पठाराच्या मार्गावर दुर्घटना

Youth Injured After Falling Into 400-Foot Gorge in Satara : कास पठाराजवळ पार्टीसाठी गेलेला युवक अंधारात ४०० फूट दरीत पडून जखमी झाला. ट्रेकर्सच्या मदतीने त्याला वाचवण्यात आले आहे.
Satara Accident

Satara Accident

esakal

ओंकार कदम
Updated on

सातारा : ३१ डिसेंबरच्या निमित्ताने मित्रांसोबत पार्टीसाठी गेलेला एक युवक कास पठाराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर हॉटेलनजीक असलेल्या सुमारे ४०० फूट खोल दरीत पडून गंभीर जखमी (Satara Accident) झाला. दरम्यान, छत्रपती शिवेंद्रराजे ट्रेकर्सच्या तत्पर मदतीमुळे मध्यरात्री उशिरा त्याला दरीतून सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले.

Satara
police case
Kaas Plateau
accident case
kaas pathar

