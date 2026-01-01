Satara Accident : मित्रांसोबत पार्टीसाठी गेलेला युवक 400 फूट खोल दरीत पडून गंभीर जखमी; कास पठाराच्या मार्गावर दुर्घटना

सातारा : ३१ डिसेंबरच्या निमित्ताने मित्रांसोबत पार्टीसाठी गेलेला एक युवक कास पठाराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर हॉटेलनजीक असलेल्या सुमारे ४०० फूट खोल दरीत पडून गंभीर जखमी (Satara Accident) झाला. दरम्यान, छत्रपती शिवेंद्रराजे ट्रेकर्सच्या तत्पर मदतीमुळे मध्यरात्री उशिरा त्याला दरीतून सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले..साताऱ्यातील कास पठाराच्या (Kas Plateau Road) दिशेने जाणाऱ्या रस्त्यावर ३१ डिसेंबरनिमित्त एका हॉटेलमध्ये पार्टी करण्यासाठी युवक मित्रांसोबत गेला होता. मात्र, रात्रीच्या अंधारात हॉटेलजवळ असलेल्या दरीचा अंदाज न आल्याने तो थेट सुमारे चारशे फूट खोल दरीत कोसळला..Heart Attack Case : क्रिकेट खेळताना मैदानावरच बारावीत शिकणाऱ्या युवकाला हृदयविकाराचा झटका; उत्कर्षच्या मृत्यूने हळहळ.या घटनेची माहिती मिळताच छत्रपती शिवेंद्रराजे ट्रेकर्सच्या कार्यकर्त्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. मोठ्या कष्टाने आणि धाडसाने त्यांनी युवकाला जखमी अवस्थेत दरीतून बाहेर काढले..क्षेत्रमाहुली येथील आदित्य कांबळे असे जखमी युवकाचे नाव असून सध्या त्याच्यावर साताऱ्याच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.