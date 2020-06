तब्बल 11 वर्षानंतर "या' रस्त्यावरचे अतिक्रमण हटले

ढेबेवाडी (जि. सातारा) : अतिक्रमणामुळे दिंडेवाडी (गुढे, ता. पाटण) येथील रस्त्याचा तब्बल 11 वर्षांपासून गुदमरलेला श्‍वास अखेर पोलिस बंदोबस्तात मोकळा करण्यात आला. अनेक गावांतील नागरिकांना शेतात ये- जा करण्यास हा रस्ता सोयीचा आहे. ढेबेवाडी-कऱ्हाड रस्त्यालगत असलेल्या गुढे फाट्याजवळून दिंडेवाडीकडे रस्ता जातो. याबाबत तेथील अविनाश महिंदकर व ग्रामस्थांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेऊन 1979 च्या दरम्यान रस्ता बनविण्यात आला. त्यानंतर वेळोवेळी त्याची दुरुस्तीही करण्यात आली. सातबारा, सर्व्हे नकाशा व ग्रामपंचायतीकडे रस्त्याची नोंद असून, काही वर्षांपूर्वी त्याचे डांबरीकरण व कॉंक्रिटीकरणही करण्यात आले आहे. सुमारे 11 वर्षांपूर्वी रस्त्याच्या सुरुवातीलाच असलेल्या जागेवरून वाद निर्माण झाला. अतिक्रमणामुळे रस्त्याचा तोंडावरचा भाग अरुंद राहिलेला होता. तेवढ्या भागातील डांबरीकरणही अपूर्ण राहिलेले होते. दिंडेवाडीच्या दळणवळणासाठी हा रस्ता जसा गरजेचा आहे, तसाच तो गुढे, शिबेवाडी व घोटीलच्या पुनर्वसित गावठानातील शेतकरी आणि तेथील श्री साईबाबा मंदिरात दर्शनास येणाऱ्या भाविकांसाठीही उपयुक्त आहे. संबंधित शेतकऱ्याने रस्त्यावर केलेले अतिक्रमण हटवावे, यासाठी दिंडेवाडी ग्रामस्थांनी विविध पातळ्यांवर दाद मागत लढा सुरू ठेवला होता. त्याबाबत तहसीलदार, प्रांताधिकारी, तसेच कऱ्हाड व पाटण येथील न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. मात्र, ग्रामस्थांच्या बाजूने निकाल लागूनसुद्धा अतिक्रमण न काढल्याने ते पोलिस बंदोबस्तात काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मोजणी अधिकारी श्री. देवरे, मंडल अधिकारी प्रवीण शिंदे, तलाठी विशाल कांबळे, उपअभियंता कांबळे आदींच्या उपस्थितीत रस्त्याचा गुदमरलेला श्‍वास जेसीबीच्या साह्याने मोकळा करण्यात आला. सहायक पोलिस निरीक्षक उत्तम भजनावळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. अतिक्रमण काढलेल्या ठिकाणच्या रस्त्याचे लवकरच खडीकरण व डांबरीकरण होण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही ग्रामस्थांनी सांगितले. बापरे..! जंगलापेक्षा नागरी वस्तीत जास्त बिबटे?

