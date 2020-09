"कृषी'च्या विद्यार्थ्यांना गावातच परीक्षेची मुभा!, कोरोनामुळे विद्यापीठाचा निर्णय

कऱ्हाड (जि. सातारा) : कृषी महाविद्यालयाच्या पदवी अभ्यासक्रमातील एक भाग म्हणून विद्यार्थ्यांना सहा महिने एखाद्या गावात शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन, चर्चासत्र, प्रात्यक्षिके दाखवणे, प्रदर्शन भरवणे हे उपक्रम राबवावे लागतात. कोरोनामुळे त्यांना आता संबंधित उपक्रम त्यांच्या गावात राबवण्याची मुभा कृषी मंत्रालयाने दिली आहे. त्यामुळे आता कृषी विद्यापीठांनाही त्यांचे हे सहा महिन्यांचे संबंधित विद्यार्थ्यांच्या गावातील प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी ग्राह्य धरावे लागणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची चांगली सोय झाली आहे. कृषी महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांनी पदवीच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतल्यावर त्यांना शेती व शेतीशी निगडित अनेक उपक्रम करावे लागतात. मात्र, ते ग्रुपने करावे लागतात. त्याचबरोबर त्यांना अभ्यासक्रमाचा एक भाग म्हणून ग्रुपने एखाद्या गावात राहून सहा महिने उपक्रमही राबवावे लागतात. त्याद्वारे त्यांना संबंधित गावाची माहिती, गावातील शेतीची, पिकांची माहिती घेऊन, शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन, चर्चासत्र, प्रात्यक्षिके दाखवणे, प्रदर्शन भरवणे हे उपक्रम राबवून त्याचे रिपोर्टिंग करावे लागते. त्यासाठी त्यांना अंतिम परीक्षेत कृषी विद्यापीठामार्फत गुणांचीही तरतूद करण्यात आलेली असते. त्यासाठी दर वर्षी कृषी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी गावागावांत जात असतात. यंदा मात्र कोरोनाच्या संसर्गाचा प्रादुर्भावामुळे समूहाने विद्यार्थी जर गावागावांत गेले तर त्यांना कोरोनाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्याचबरोबर संबंधित विद्यार्थी गावात गेल्यावर 14 दिवस क्वारंटाइन होण्याचीही वेळ त्यांच्यावर येणार होती. ही गैरसोय विचारात घेऊन कृषी मंत्रालयाकडून कृषी पदवी अभ्यासक्रमातील सहा महिन्यांच्या गावात जाऊन करायच्या अभ्यासक्रमातून सूट देण्यात आलेली आहे. त्याऐवजी त्यांना सहा महिने त्यांच्या गावातच राहून अभ्यासक्रम पूर्ण करता येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची चांगली सोय झाली आहे. विद्यार्थ्यांनी आता संबंधित कृषी महाविद्यालयांच्या प्राचार्य व प्रकल्प प्रमुखांच्या मार्गदर्शनाखाली संबंधित कार्यवाही सुरू केली आहे. ""कृषी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गावात सहा महिन्यांच्या प्रात्यक्षिकांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची मुभा दिली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य धोका विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.'' - प्रा. आर. आर. सूर्यवंशी,

प्राचार्य, कृषी महाविद्यालय, कऱ्हाड संपादन : पांडुरंग बर्गे



