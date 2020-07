आधीच आजारी बिबट्या नदीत बुडाला...

मोरगिरी (जि. सातारा) ः पाटण तालुक्‍यातील माणगाव- मोरगिरी जवळील मोरणा नदीच्या पात्रात बिबट्या मृतावस्थेत आढळून आला. हा बिबट्या पूर्ण वाढ झालेली मादी आहे. बिबट्या मृत अवस्थेत पाण्यातून वाहत आला होता. बिबट्याला न्यूमोनिया झाला होता. त्याचा बुडून मृत्यू झाला. नदीपात्रात वाहत आलेला गावकऱ्यांना दिसला. तो मोरणा नदीत पाण्याच्या पत्रात एका झाडाला अडकला होता. एका गुरख्याने ते पाहिले. त्यांनी तत्काळ पाटण येथे वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कळविले. वनक्षेत्रपाल विलास काळे पाटण येथेच असल्याने तत्काळ घटनास्थळी इतर कर्मचाऱ्यांना घेऊन पोचले. बिबट्याला पाण्यातून बाहेर काढले. तेथेच घटनेचा पंचनामा झाला. त्यानंतर बिबट्याचे तळबीड येथे पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. बुधकर यांनी पोस्टमार्टम केले. पाटणचे पशुवैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध नसल्याने वनक्षेत्रपाल काळे यांना बिबट्याला तळबीड येथे घेऊन यावे लागले. डॉ. बुधकर यांनी पोस्ट मार्टममध्ये मृत बिबट्या ही मादी होती व त्याचे वय अंदाजे 4 वर्ष होते. बिबट्याचे दात, मिशी, नखे सुस्थितीत होते. बिबट्याचा मृत्यू हा न्यूमोनिया व बुडून झाल्याचे डॉ. बुधकर यांनी सांगितले. बिबट्याचा पोटात खाल्लेले अन्न होते. कोणत्याही प्रकारचे विष प्रयोग झालेले नाही. असे स्पष्ट झाले आहे. बिबट्याचा मृत्यू एक दिवस आधी झाला असल्याचे सांगितले. पोस्ट मार्टम व्हिडीओ व छायाचित्रीत केले आहे. त्यानंतर बिबट्यास 5.30 ला वराडे येथील वन विभागाच्या रोपवाटिकेत दहन करण्यात आले. दहन करताना सहायक वनसंरक्षक किरण कांबळे वन्य जीव अभ्यासक रोहन भाटे, वनक्षेत्रपाल विलास काळे, वनपाल रामदास धावटे, वनपाल ए. पी. जाधव, मोरगिरी बिटचे वनरक्षक बंडू माने उपस्थित होते. त्यांनी बिबट्याचे सर्व अवयव सुस्थितीत असल्याची खातरजमा केली. (संपादन ः संजय साळुंखे) Video : ऐका क्वारंटाइन वाल्यांची कथा

Web Title: Satara Already sick leopard drowned in the river