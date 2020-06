...अन्‌ सार्वजनिक बांधकाम विभाग झाला झोपेतून जागा!

केळघर (जि. सातारा) : मेढा-केळघर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना ठेकेदाराने नाले काढल्याने समस्या मार्गी लागली असल्याने शेतकरी वर्गातून समाधान व्यक्त केले जात आहे. याप्रश्‍नी "सकाळ'ने वृत्त प्रसिध्द करून आवाज उठवला होता. त्यामुळे "सकाळ'ला धन्यवाद देण्यात येत आहेत. विटा-महाबळेश्वर रस्त्याच्या चार पदरीकरणाचे काम सध्या वेगाने सुरू असून, या रस्त्याच्या कामात नाले न काढल्यामुळे रस्त्याचे पाणी लगतच्या शेतात जात असल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे, अशा आशयाचे वृत्त पाच मेच्या "सकाळ'मध्ये प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची दखल घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता कृष्णात निकम यांनी या रस्त्याच्या ठेकेदाराला मेढा-केळघर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना तातडीने नाले काढण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार कामाच्या ठेकेदाराने नाले काढल्याने शेतकरी वर्गामध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. दरम्यान, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी "सकाळ'ने वृत्ताच्या माध्यमातून बांधकाम विभागाचे लक्ष वेधून हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवल्याबद्दल आंबेघर येथील शेतकरी आनंदा शेलार यांच्यासह परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांनी "सकाळ'चे अभिनंदन केले आहे. या रस्त्याच्या ठेकेदाराच्या मनमानी कारभाराचा फटका परिसरातील शेतकऱ्यांना बसत होता. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने नाले न काढल्याने पावसाचे पाणी शेतात तुंबून राहिल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत होते. त्यामुळे खरीप हंगामासाठी सज्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना मन:स्ताप होत होता. कृष्णात निकम यांचेही अभिनंदन "सकाळ'मुळे हा प्रश्न सुटल्यामुळे तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता श्री. निकम यांनीही महत्व लक्षात घेऊन तातडीने ठेकेदाराला काम करण्याची सूचना दिल्याने त्यांचेही शेतकऱ्यांनी अभिनंदन केले आहे.

