Anganwadi Sevika Promotion : अंगणवाडी सेविकांसाठी न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय! वयोमर्यादेचा अडथळा दूर, 55 वर्षांपर्यंतच्या सेविकांना मिळणार पदोन्नती, 'ती' अट रद्द

सातारा : अंगणवाडी सेविकांना पर्यवेक्षिका पदावर पदोन्नती मिळण्यातील वयोमर्यादेचा अडथळा दूर झाल्याने पात्र सेविकांना मोठा दिलासा मिळाला (Anganwadi Workers Promotion) आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ५० ते ५५ वर्षे वयोगटातील, आवश्यक सेवा अर्हता पूर्ण करणाऱ्या सेविकांनाही पदोन्नती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे अंगणवाडी सेवेत कार्यरत असलेल्या सेविकांसाठी पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. .राज्य आणि केंद्र शासनाच्या माध्यमातून अंगणवाडी सेवा चालविली जाते. या केंद्रांवरील सेविकांना मानधन दिले जाते, तसेच पात्र सेविकांना पर्यवेक्षिका पदावर पदोन्नती मिळण्याची तरतूद आहे. मात्र, महिला व बालविकास विभागाने ४ जून २०२१ रोजी जाहीर केलेल्या सेवा प्रवेश नियमांमुळे पदोन्नतीच्या वयोमर्यादेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या नियमांना अंगणवाडी सेविकांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते..न्यायालयाने संबंधित शासन निर्णयातील तरतुदी रद्द करून पदोन्नतीसाठी ५५ वर्षे कमाल वयोमर्यादा लागू केल्याचे सांगण्यात आले, तसेच पात्र उमेदवारांकडून नव्याने अर्ज मागविण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापूर्वी वयोमर्यादेमुळे पदोन्नतीच्या प्रक्रियेपासून वंचित राहिलेल्या सेविकांनाही संधी उपलब्ध होऊ शकते. अंगणवाडी सेविकांना वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत सेवा करता येते. या सेवेदरम्यान पात्रतेनुसार पदोन्नती मिळण्याची संधी असल्याने नव्या निर्णयाचे महत्त्व वाढले आहे..Ladki Bahin Yojana Payment Update : ...तर खात्यात जमा होणार एकत्र 3000 रुपये? लाडकी बहीण योजनेच्या नव्या अपडेटने वाढवली उत्सुकता, नवरात्रीत लाडक्या बहिणींची प्रतीक्षा संपणार?.वेतन-भत्त्यांचा लाभ अंगणवाडी सेविका मानधन तत्त्वावर कार्यरत असतात. मात्र, पर्यवेक्षिका पदावर पदोन्नती मिळाल्यानंतर संबंधित सेवा नियमांनुसार वेतन आणि भत्ते मिळण्याचा लाभ होतो. त्यामुळे पदोन्नती ही सेविकांसाठी आर्थिकदृष्ट्याही महत्त्वाची ठरते. वयोमर्यादेचा अडथळा दूर झाल्याने पात्र सेविकांच्या आशा उंचावल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.