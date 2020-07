वनवासमाचीनंतर आता या गावात वाढतेय मोठी चिंता...

कऱ्हाड (जि. सातारा) : वनवासमाचीच्या 39 रुग्णसंख्येचा टप्पा आज तारुखने गाठला आहे. दरम्यान काल रात्री नव्याने वाढलेल्या बाधितांमुळे तालुक्‍यातील रुग्णसंख्या 371 वर पोचली आहे. बाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यात कऱ्हाड तालुक्‍यात नव्याने तारूख हॉटस्पॉट बनू पाहात आहे. काल रात्री उशिरा आलेल्या अहवालात तारूखचे सहा बाधित रुग्ण आढळल्याने आजपर्यंत तालुक्‍यात नव्हे, तर जिल्ह्यात एका गावात सर्वाधिक 39 बाधितांची संख्या असणाऱ्या वनवासमाची गावाची तारूखने आज बरोबरी साधली. ता. 16 जूनला तारूखचा पहिला बाधित सापडला होता. आज त्याचा डिस्चार्जही झाला. मात्र, अवघ्या 20 दिवसांत तारूखमध्ये 39 बाधित सापडल्याने भीतीचे वातावरण आहे. तारूखमध्ये सापडणाऱ्या बाधितांमुळे कृष्णा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय पथकाने दोन दिवसांपूर्वी गावात प्रत्यक्ष जाऊन 71 जणांच्या घशातील स्त्रावाचे नमुने तपासणीसाठी घेतले होते. त्यातील काहींचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले. मात्र, बाधितांच्या सहवासातील लोकांना क्वारंटाइन करण्याची प्रक्रिया आरोग्य विभागाकडून सुरू आहे. तारूखने वाढवलेल्या काळजीमुळे तालुका चिंतेत आहे. दरम्यान, कऱ्हाड तालुक्‍याची रुग्णसंख्या 371 झाली असून, त्यातील सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. 239 रुग्ण कोरोनामुक्त होऊन घरी परतले आहेत. रुग्णालयात सध्या 126 बाधितांवर उपचार सुरू आहेत. तारूखच्या 25 जणांवर उपचार

वनवासमाची हे जिल्ह्यात सर्वाधिक कोरोना बाधित रुग्ण सापडलेले गाव. तेथे 39 बाधित सापडून त्यांच्यावर यशस्वी उपचार झाल्यावर ते घरीही परतले आहे. सध्या 39 रुग्णसंख्या झालेल्या तारूखमध्येही आजअखेर 14 रुग्ण कोरोनामुक्त होऊन घरी परतले आहेत. अद्याप 25 जणांवर उपचार सुरू आहेत. आजअखेर रुग्ण सापडत असल्याने त्यांच्या सहवासितांचा शोध घेऊन त्यांच्या तपासणीचे आव्हान यंत्रणेसमोर आहे.

Web Title: Satara Anxiety In The Tarukh After The Village Of Vanvasmachi