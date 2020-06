सरकाराने सलून व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी द्या : नाभिक असोसिएशनची मागणी

कऱ्हाड : लाँकडाऊनमुळे सुमारे अडीच महिन्यांपासून सलून व्यवसाय बंद असल्याने नाभिक समाजातील कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली असतानाही सलून व्यवसाय सुरू करु शकत नसल्याने सदाशिवगड विभागातील दहा गावांतील सलून व्यवसायीकांनी आज (बुधवार) ओगलेवाडी येथे त्यांच्या दुकानातील साहित्य संघटनेकडे जमा केले. त्यानंतर ओगलेवाडी नभिक असोसिएशनने पालकमंत्री, प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन देवून समाजाची उपासमार थांबवण्यासाठी तातडीने अर्थिक मदत द्यावी, अन्यथा अटी व नियमांचे पालन करून सलूनची दुकाने सुरू करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणीही केली. सहकार, पणन तथा पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, प्रांताधिकारी उत्तम दिघे, नायब तहसीलदार विजय माने यांना आज निवेदन दिले. यावेळी, संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत काशिद, उपाध्यक्ष कैलास झेंडे, कृष्णत काळे, राजन सपकाळ, प्रकाश जाधव, आण्णासो काशिद, गणेश जांभळे, संजय शेटे, सतीश जांभळे, कृष्णत काशिद, नितीन काशिद, सतीश सपकाळ, राजू खंडागळे आदी उपस्थित होते. निवेदनातील आशय असा : कोरोनाला रोखण्यासाठी राज्यात मार्चपासून लाँकडाऊन सुरू आहे. तेव्हापासून सर्व सलूनची दुकाने बंद आहेत. लाँकडाऊन शिथील केल्यानंतर अटी व शर्थीवर सलूनची दुकाने सुरू करण्यास परवानगी मिळाली. मात्र पुन्हा दुकाने बंद करण्याचा प्रशासनाने निर्णय घेतला. नाभिक समाजाकडे शेती नाही, सलुनच्या व्यवसायावरच समाजाच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. मात्र अडीच महिन्यांपासून सलून व्यवसाय बंद असल्याने नाभिक समाजावर उपासमारीची वेळ आली आहे. कोरोनाचे गंभीर संकट आहे. याचे भान समाजाला आहे. म्हणूनच शासनाच्या सुचनांचे पालन करत अडीच महिन्यांपासून व्यवसाय बंद ठेवला आहे. प्रशासनाने अन्य उद्योग, व्यवसाप्रमाणे कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी काही अटी व शर्थी घालून सलून व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी द्यावी. नाभिक समाज शासनाच्या सर्व सुचनांचे पालन करुनच व्यवसाय करेल असेही अध्यक्ष काशिद यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी ओगलेवाडी, करवडी, वाघेरी, राजमाची, वनवासमाची, बाबरमाची, गजानन हौसिंग सोसायटी,सुर्ली, कामथी येथील नाभीक बांधवांनी साहित्य एकत्र केले. शेतकऱ्यांसाठी गुड न्यूज : टोमॅटोला मिळू लागला चांगला दर

