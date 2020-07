वाढदिवस साजरा झाला; पण कुणाचा!

सायगाव (जि. सातारा) : कुशी (ता. सातारा) व महामुलकरवाडी (ता. जावळी) येथील युवकांनी अत्यंत अवघड, ओसाड असणाऱ्या सोळपणी नावाच्या डोंगरावर सिद्धनाथ मंदिर परिसरात गेल्या वर्षी लावलेल्या झाडांचा वाढदिवस केक कापून साजरा केला. "झाडे लावा, झाडे जगवा' असा संदेश देतानाच या युवकांनी झाडे कशी जगवायची याचे उदाहरण दिले. कुशीचे सरपंच अमोल चव्हाण व माजी सरपंच मारुती शिंदे, वृक्षमित्र मंगेश साळुंखे यांच्या संकल्पनेतून येथील युवकांनी डोंगरावर झाडे लावण्याच्या उपक्रम सुरू केला. दर वर्षी त्यांचा वाढदिवस करायचा. त्यामुळे झाडेही जगवता येतील, त्यांचे संगोपनही होईल, असे ठरले. गेल्या वर्षी येथील परिसरात अंबा, चिकू, चिंच, आवळा, नारळ अशी सुमारे 100 झाडे लावण्यात आली. त्यानंतर या झाडांना वर्षभर खालून डोंगरावर कावडीने, प्लॅस्टिक कॅनने पाणी आणून श्रमदान करत झाडे जगवली. चांगल्या पद्धतीने जतन केलेल्या झाडांचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला. युवकांनी केलेल्या परिश्रमाचे अनेकांकडून कौतुक होत आहे. या वेळी अमोल काकडे, ग्रामपंचायत सदस्य सदानंद सावंत, प्रशांत साळुंखे, तुषार सकुंडे, संभाजी चव्हाण, श्रीमंत शिंदे, किरण साळुंखे, रामदास शिंदे, अमोल साळुंखे, सचिन साळुंखे, ज्ञानदेव शिंदे, सुमित साळुंखे, अक्षय गायकवाड, रणजित साळुंखे, सुशांत शिंदे, विक्रम खंडजोडे, वैभव शिंदे, रोहित साळुंखे आदी उपस्थित होते. आम्ही युवकांनी गेल्या वर्षभरात या ठिकाणी वणवेदेखील लावू दिले नाहीत. लागलेले वणवे अथक प्रयत्न करून विझवले. लावलेल्या झाडांचे वाढदिवस दर वर्षी साजरे करून परिसरातील झाडांचे घरातील परिवारातील सदस्य असल्याप्रमाणे संगोपन करणार आहोत. - मंगेश साळुंखे, वृक्षमित्र, कुशी (संपादन ः संजय साळुंखे) शाळा बंद; शिक्षकांच्या बदल्यांचा अट्टाहास का?

Web Title: Satara The birthday was celebrated; But whose!