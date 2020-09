कऱ्हाड (जि. सातारा) : एकीकडे व्हेंटिलेटर, बेडअभावी उपचार न मिळाल्याने अनेकांना जीव गमवावा लागत असल्याची वस्तुस्थिती वारंवार समोर येत असली, तरी ऑक्‍सिजन लेवल कमी झालेल्यांना वाचविणाऱ्यांचीही संख्या वाढलेली आहे. आठवडाभरात तब्बल 170 हून अधिक नागरिकांना घरी जाऊन पोर्टेबल ऑक्‍सिजन लावण्यात आले आहे. त्यामुळे त्या नागरिकांना जीवदान मिळाले आहे. त्यात पालिका, युवक, संस्था, काही नगरसेवक पुढाकर घेत आहेत. शहरात ऑक्‍सिजन बेड नाही, व्हेंटिलेटर नाही, साधे बेडही शिल्लक नाहीत. अशा विदारक स्थितीशी सामना करावा लागतो आहे. आजअखेर तब्बल 12 नागरिकांना व्हेंटिलेटर नसल्याने किंवा उपचार न मिळाल्याने जीव गमावावा लागला आहे. चार दिवसांतही दोघांचा अशाच कारणांनी मृत्यू झाला आहे. शहरातील ती स्थिती लक्षात घेऊन पालिकेने पोर्टेबल ऑक्‍सिजन देण्याचे आवाहन केले. त्यानुसार आठवडाभरात पालिकेला दहा पोर्टेबल ऑक्‍सिजनच्या मशिन्स आल्या. त्याशिवाय शहरात काही युवकांनी एकत्रित येऊिन पोर्टेबल ऑक्‍सिजनच्या मशिन्स खरेदी केल्या. काही संस्थांनाही त्यांच्या कुवतीप्रमाणे त्याची खरेदी केली. आठवडाभरात तब्बल 20 पेक्षाही जास्त पोर्टेबल ऑक्‍सिजनच्या मशिन्स शहरात आल्या. त्याची सोशल मीडियावर चर्चा झाली. अनेकांनी त्यांचे मोबाईल क्रमांक टाकून माहिती दिली. गरज भासल्यास नागरिकांनी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे शहरात वेगवेगळ्या लोकांच्या माध्यामातून आलेल्या मशिन्स वापरल्या गेल्या. त्याचा परिणाम इतका जबरदस्त झाला, की आठवडाभरात तब्बल 150 हून अधिक नागरिकांना त्यामुळे जीवदान मिळाले आहे. ज्यांची ऑक्‍सिजन लेवल कमी झाली आहे. ते नागरिक थेट मशिन्स ज्यांच्याकडे आहे. त्यांच्याशी संपर्क साधून त्या मशिन्स नेत आहेत. ज्या नागरिकांची ऑक्‍सिजन लेवल अत्यंत कमी होत आहे, त्यांना त्या मशिन्सचा चांगला वापर होत आहे. अनेकांना तीन तीन दिवस ते मशिन्स लावल्या जात आहे. तोपर्यंत एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये जागा रिकामी झाली, की त्या नागरिकाला तेथे हलवले जात आहे. त्यामुळे मृत्युदर आटोक्‍यात आणण्यासही नागरिकांच्या सामुदायिक प्रयत्नामुळे यश आले आहे. पालिकेकडे दहा पोर्टेबल मशिन्स आहेत. त्याशिवाय तितक्‍याच मशिन्स सेवाभावी संस्था, युवकांच्या पुढाकारानेही समाजातील विविध ठिकाणीही आल्या आहेत. त्यामुळे ऑक्‍सिजन लेवल कमी होणाऱ्यांसाठी ती अत्यंत चांगली गोष्ट ठरली आहे. त्यामुळे अनेकांना जीवदानही मिळाले आहे, असे मुख्याधिकारी रमाकांत डाके यांनी स्पष्ट केले. असे मिळाले जीवदान कऱ्हाड पालिकेतर्फे 50 नागरिकांना पोर्टेबल ऑक्‍सिजन मशिन्स लावले. युवकांनी एकत्रित येऊन 50 जणांनी केली ऑक्‍सिजनची मदत. गणेश पवार यांनी व्यक्तिगत पातळीवर 35 जणांना दिला ऑक्‍सिजन. ऑक्‍सिजन क्‍लबमधील युवकांनी दिला 48 जणांना ऑक्‍सिजन. संपादन : पांडुरंग बर्गे



