Satara Bribery Case : सातारा जिल्हा रुग्णालयात खळबळ; 50 हजारांची लाच घेताना शिपाई एसीबीच्या जाळ्यात, 'सोनोग्राफी सेंटर'साठी मागितले पैसे

सातारा : जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील शिपाई आनंदा गोपाळ वाळवेकर यास ५० हजार रुपयांची लाच (Satara Bribery Case) घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शुक्रवारी पकडले..याबाबत माहिती अशी, की तक्रारदारांच्या भागीदारीत असलेल्या हॉस्पिटलमध्ये सोनोग्राफी सेंटर, सरकारमान्य गर्भपात केंद्र, कुटुंब नियोजन केंद्र सुरू करण्यासाठी आवश्यक परवानगी मिळवून देण्याच्या कामासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता..संबंधित प्रस्ताव जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाकडे प्रलंबित होता. यासाठी तक्रारदार जिल्हा रुग्णालयातील शिपाई वाळवेकर (वय ४८, रा. एसपीएस कॉलेजमागे, सोनगाव, सातारा) याची भेट घेतली..तो निलंबित जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. युवराज करपे यांच्या कार्यालयात कामास होता. त्याने संबंधित काम मंजूर करून देण्यासाठी तक्रारदाराकडे ५० हजार रुपयांची लाच मागितली. याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे नोंद झाल्यानंतर त्याची पडताळणी करण्यात आली..त्यानंतर शुक्रवारी सापळा रचण्यात आला. त्यावेळी शिपाई वाळवेकर यास तक्रारदाराकडून ५० हजार रुपये स्वीकारताच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने अटक केली. याप्रकरणी सातारा शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.